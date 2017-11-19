Архангельская область: Как делили автодорогу

Следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника филиала коммерческой организации, зарегистрированной в Республике Коми, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 204 УК РФ (получение коммерческого подкупа в значительном размере).

По версии следствия, 20 декабря 2017 года подозреваемый получил от генерального директора общества с ограниченной ответственностью первую часть коммерческого подкупа за ускорение решения вопроса о согласовании договора аренды участка автодороги, находящейся в ведении филиала, потребовав передать оставшуюся часть денежных средств в значительном размере после заключения договора.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов оперативно- розыскной деятельности, представленных РУФСБ России по Архангельской области.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

От подозреваемого в получении коммерческого подкупа поступило заявление о явке с повинной.