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Архангельские гангстеры садятся на скамью

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие в отношении 19 и 22-летнего жителей областного центра. Они в зависимости от роли и степени участия каждого обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, группой лиц по предварительному сговору, с применением огнестрельного оружия и предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере), ч.3 ст. 30 п.п. «а,б,е,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц, совершенное в связи с осуществлением данными лицами служебной деятельности, общеопасным способом, группой лиц по предварительному сговору, сопряженное с разбоем), ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, хранение и ношение огнестрельного оружия) и п. «г» ч.2 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная из одежды, находившейся при потерпевшем).

Напомним, что 2 декабря 2015 года около 19 часов у торгово-развлекательного центра, расположенного в центре города Архангельска, было совершено вооруженное нападение на инкассаторов с целью завладения денежными средствами.

Благодаря работе сотрудников отдела по расследованию особо важных дел регионального управления СК России и сотрудников уголовного розыска УМВД России по г.Архангельску удалось раскрыть указанное преступление.

По версии следствия, 2 декабря 2015 года вечером обвиняемые, действуя согласно разработанному плану, вооружившись обрезом охотничьего ружья и сигнальной ракетницей, напали на двух инкассаторов, следовавших из торгового центра к служебному автомобилю с собранной наличностью в сумме более 300 тысяч рублей. Реализуя преступный умысел, один из обвиняемых произвел из обреза охотничьего ружья не менее двух выстрелов в инкассаторов. Потерпевшим удалось укрыться за служебным автомобилем и приготовить табельное оружие в целях отражения вооруженного нападения. Опасаясь ответной стрельбы, обвиняемые стали отходить от места нападения, при этом второй обвиняемый произвел выстрел в инкассаторов из сигнальной ракетницы. В результате нападения одному из инкассаторов причинены телесные повреждения. Обвиняемые с места преступления скрылись, не доведя свой преступный умысел до конца по не зависящим от них обстоятельствам.

Один из них также обвиняется в краже мобильного телефона и денежных средств на общую сумму более 4 тысяч рублей, совершенной из кармана посетителя, уснувшего в баре в городе Архангельске.

В отношении обвиняемых судом на основании ходатайства следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Первоначально подозреваемые давали признательные показания. В ходе допроса в качестве обвиняемых свою вину не признали.

По делу выполнен необходимый комплекс следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательств. В настоящее время сторона защиты знакомится с материалами уголовного дела.

28 декабрь 09:39 | : Происшествия

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