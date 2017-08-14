Агрессивные поморские жОнки лупят полицейских почем зря

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении ранее привлекавшейся к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, 36-летней жительницы Мезенского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.1 ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей).

По версии следствия, 15 августа 2017 года днем в помещении дежурной части ОМВД России «Мезенский» подозреваемая, желая избежать водворения в помещение камеры для административно- задержанных за появление в общественных местах в состоянии опьянения, ударила рукой по голове и пнула ногой по бедру сотрудника полиции, причинив тому физическую боль.

Подозреваемая объяснила свои действия алкогольным опьянением и неприязнью к сотрудникам полиции, так как ранее она привлекалась к уголовной ответственности и отбывала наказание в местах лишения свободы.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.