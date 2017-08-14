Архангельская область: Смерть от укола врача

11 октября 2017 года в группе «Жесть Поморья: Архангельск, Северодвинск, регион» в социальной сети «ВКонтакте» появилась информация о том, после укола обезболивающего, сделанного врачом, впала в кому, а затем скончалась 37-летняя жительница поселка Ильинско- Подомское. Автор публикации предполагает, что женщина скончалась из-за сильной аллергической реакции на препарат. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу инициировано проведение доследственной проверки.

Следствию предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего, причину смерти и по результатам проверки принять процессуальное решение.