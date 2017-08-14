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Следственный комитет расследует причину смерти Анны Зыковой

Руководитель Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу Иван Логиновских дал указание провести всестороннюю проверку по факту смерти 90-летней пенсионерки в одной из больниц областного центра. На этой неделе в средствах массовой информации имели место материалы о невнимательности сотрудников паллиативного отделения, что повлекло причинение телесных повреждений пенсионерке. По факту получения ею травм процессуальную проверку проводили сотрудники органов полиции, которые не усмотрели в действиях медицинского персонала противоправных действий.

Следственным органам Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предстоит проверить размещенную информацию, установить обстоятельства произошедшего, причину смерти пенсионерки и по результатам проверки принять процессуальное решение.

Напомним, речь идет об Анне Зыковой, получившей травмы во время нахождения в 4-й городской больнице Архангельска и чуть не ставшей звездой телевидения – ее злоключениями заинтересовались ведущие федеральные телеканалы. Увы, слишком поздно…

12 октябрь 12:40 | : Происшествия

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