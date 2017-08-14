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В традиции 90-х. В Котласе неучтивую молодежь продолжают учить деревянными битами

8 октября 2017 года днем из одной из квартир в городе Котласе в больницу госпитализирован 17-летний юноша с черепно- мозговой травмой. По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, с применением предмета, используемого в качестве оружия).

В ходе следственно- оперативных действий, проведённых совместно с сотрудниками органов внутренних дел, установлены три местных жителя в возрасте от 26 до 41 года, которые могут быть причастны к избиению несовершеннолетнего.

По предварительным данным, в ночь на 8 октября 2017 года во дворе дома по улице Герцена в городе Котласе произошел конфликт между компаниями мужчин и молодых людей, в числе которых был 17-летний несовершеннолетний потерпевший. Один из мужчин стал высказывать претензии в связи с поздними возвращениями домой его падчерицы. Словесное выяснение отношений закончилось дракой, в процессе которой один из мужчин нанес потерпевшему удар деревянной битой по голове. В связи с тем, что состояние юноши ухудшилось, днем его знакомые вызвали бригаду скорой медицинской помощи. Другие участники драки за медицинской помощью не обращались.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления и лица, нанесшего удар битой по голове несовершеннолетнему. Назначена судебно- медицинская экспертиза для установления тяжести вреда, причиненного здоровью потерпевшего.

12 октябрь 09:07 | : Происшествия

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