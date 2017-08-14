Пьяный выродок из Североонежнска запинал собственную мать ногами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 37-летнего жителя Плесецкого района, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По версии следствия, 6 октября 2017 года днем по месту жительства в поселке Североонежск подозреваемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, на почве личной неприязни к 58-летней матери, нанес ей несколько ударов ногой в живот. Через непродолжительное время пострадавшая скончалась по месту жительства от тупой травмы живота. Сестра погибшей, обнаружив ее без признаков жизни, вызвала бригаду скорой медицинской помощи.

От подозреваемого поступило заявление о явке с повинной, в котором он указал, что у него с матерью произошла бытовая ссора, в ходе которой она его ударила кружкой по голове. В ответ на ее действия, он ударил ее коленом в живот и ушел из квартиры.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели по делу, производится сбор доказательственной базы.

Следствие будет ходатайствовать перед судом об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.