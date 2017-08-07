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Верхнетоемский Артур торговал украинским амфитомином

Коряжемский городской суд Архангельской области вынес обвинительный приговор 21-летнему жителю Архангельской области, признанному виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 229.1 УК РФ («Контрабанда психотропных веществ, совершённая в крупном размере»), ч.3 ст.30, ч.2 ст. 228 УК РФ («Покушение на незаконное приобретение психотропных веществ»). Ему назначено наказание в виде 6 лет колонии строгого режима.

Житель Верхнетоемского района Архангельской области Алфёров Артур Игоревич в январе 2017 года посредством переписки в социальной сети «ВКонтакте» вступил в преступный сговор с неустановленным лицом, находящимся в Украине, и осуществил заказ психотропного вещества (амфетамина) в крупном размере, произвёл оплату заказа, после чего стал ожидать поступления заветной посылки в международном почтовом отправлении.

Но довести преступление до конца злоумышленник не смог по независящим от него обстоятельствам, так как был задержан с поличным сотрудниками РУФСБ России по Архангельской области при выходе из отделения почтовой связи г. Коряжма Архангельской области.

В ходе личного досмотра психотропное вещество в крупном размере было изъято из незаконного оборота.

Уголовное дело в отношении контрабандиста было возбуждено и находилось в производстве следственного подразделения Регионального управления ФСБ России по Архангельской области.

В процессе расследования Алфёров раскаялся в содеянном, признал свою вину в полном объёме, способствовал раскрытию инкриминированных ему преступлений.

 

06 октябрь 15:00 | : Происшествия

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