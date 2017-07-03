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Ненормальный Каин из Северодвинска

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу на основании материалов, поступивших из органов внутренних дел, возбуждено уголовное дело в отношении 38-летнего жителя города Северодвинск, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, п. «и» ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство, совершенное из хулиганских побуждений).

По предварительной версии, 23 июля 2017 года вечером по месту жительства на проспекте Бутомы в городе Северодвинске подозреваемый из хулиганских побуждений напал на 25-летнего брата и нанес ему несколько ударов кухонным ножом в область головы и тела. Благодаря тому, что потерпевший оказал активное сопротивление, уворачивался от ударов и обезоружил подозреваемого, умысел, направленный на убийство, не был доведен до конца по не зависящим от него обстоятельствам.

Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, решается вопрос о назначении в отношении подозреваемого стационарной психолого-психиатрической экспертизы в связи с имеющимся у него заболеванием.

05 октябрь 10:04 | : Происшествия

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