НАО встретил Цыбульского коррупционными делами

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу завершено предварительное следствие по уголовному делу в отношении 34-летнего представителя коммерческой организации, занимающейся грузоперевозками, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за заведомо незаконное бездействие).

По версии следствия, 19 апреля 2017 года в Ненецком автономном округе представитель коммерческой организации предложил сотруднику ОГИБДД УМВД России по НАО взятку в размере 50 тысяч рублей за непривлечение к административной ответственности двух водителей грузовых машин и юридического лица за допущенные нарушения правил перевозки опасных грузов, после чего через «мобильный банк» перевел денежные средства сотруднику ОГИБДД, который доложил руководству о склонении его к совершению коррупционного преступления. 29 мая 2017 года обвиняемого задержали сотрудники правоохранительных органов в аэропорту г.Нарьян-Мара.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов, представленных РУФСБ России по Архангельской области и ОЭБиПК УМВД России по Ненецкому автономному округу.

В ходе допросов обвиняемый признал свою вину.