Архангельск: Подонки убили ветерана войны за квартиру

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу предъявлены обвинения шести жителям областного центра в совершении преступления, предусмотренного п.п. «а,в,ж,з» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух лиц, в том числе заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное организованной группой, из корыстных побуждений).

По версии следствия, двое супругов, занимающихся оказанием риелторских услуг населению, предложили свою помощь в продаже однокомнатной квартиры 87-летнему ветерану Великой Отечественной войны, который не мог самостоятельно передвигаться, и его 77-летней сестре. Получив отказ, обвиняемые решили совершить их убийство, чтобы завладеть объектом недвижимости. Через двух пособников, которые помогали им в ведении бизнеса, они нашли непосредственных исполнителей убийства. Днем 11 сентября 2017 года, реализуя преступный умысел, двое из обвиняемых сначала задушили женщину-пенсионерку, заманив ее под надуманным предлогом в свою автомашину. Затем, воспользовавшись ее ключами от квартиры, проникли внутрь жилища, где задушили ветерана ВОВ. Тела убитых вывезли к реке Юрас и, приняв меры к сокрытию следов преступления, сбросили их в воду. Довести свой преступный умысел, направленный на незаконное переоформление права собственности на квартиру пенсионеров, обвиняемые не успели, так как их противоправные действия пресекли сотрудники правоохранительных органов.

Все обвиняемые содержатся под стражей. Пятеро членов организованной группы частично признали свою вину. Женщина- риелтор, которая по версии следствия выступила организатором преступления, свою вину не признала.

В настоящее время производится сбор доказательственной базы, направленной на установление всех обстоятельств произошедшего. Проводятся допросы, назначены экспертизы.