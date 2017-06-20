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Чем страдает Иван Иваныч, или Архангельск ожидает смешной процесс

Отпустили Иван Иваныча. Не с богом, не с миром, не на все четыре стороны. Из СИЗО под домашний арест. Очень модная форма ограничения свободы в последнее время. И удобная. Когда тебя отпускают до суда под подписку, ты можешь гулять, принимать гостей, закатывать банкеты… но, если потом впаяют, твой срок будет исчисляться с момента вынесения приговора. Зато домашний засчитывается – валяешься на домашнем диване перед телевизором, а как будто срок мотаешь на нарах, присел на родной унитаз, а как будто орлом завис над тюремной парашей. Короче, сплошное удобство.

Стоп, вы даже не спрашиваете, кто такой Иван Иваныч? И правильно делаете. Он у нас один такой известный. По фамилии Кузнецов. Тот, что попался на коррупционных действиях в сфере наружной рекламы вместе с депутатом архангельской Гордумы Константином Яковлевым. Последний и суток в СИЗО не провёл, сразу ушёл на подписку. Мало того, в отпуск съездил (наверное, как не представляющий общественной опасности), фирмой своей руководит («Норд-медиа»), на сессии ходит. За что такие послабления? Бывалые считают, что он сразу язык распустил, слил всё, что знал и о чём лишь догадывался. Или просто понравился следователю? А что, интеллигентный человек, знаком с ним лично.

О чём вообще дело? Молчат органы, тайны следствия как в осточертевшем сериале. Что-то связанное с распределением рекламных площадей. Или получения заказов на муниципальную и социальную рекламу, тоже немалые деньги. Остаётся только гадать… чем и занимаюсь.

Официальная версия изменение меры пресечения Иван Иванычу – «ухудшение состояния здоровья». Можно только возрадоваться такой гуманизации наших следственных органов… однако не спешу. Опыт настаивает – не для всех эта гуманизация, ох, не для всех.

Десять лет тому назад я сам находился под следствием. Чувствовал себя достаточно уверенно – ведь не убил, не украл и не изнасиловал. Тогдашний губернатор Киселёв считал, что Черток его оклеветал, а я в свою очередь считал, что просто чуть опередил события (с «зелёной котлетой», вы помните). И собирался на суде устроить шоу – заявить, что специально это сделал, чтобы вытащить своего оппонента в публичное пространство под телекамеры, чтобы на всю страну ославить, а то слухи ходили, что НИКа могут оставить на второй срок. Ведь всё равно не посадят… с моими диагнозами.

Мой адвокат (очень известный) аж переволновался – вах, себя не жалеешь, семью не жалеешь, в камеру хочешь?!! Да ну, говорю… Вот тебе и ну, поясняет, в тюремной больничке тоже не санаторий.

Тут как раз коллега Азовский с кичи откинулся. И рассказал, как с ним в одной камере сидел человек после коронарного шунтирования. Вернее, это Илья сидел, а тот лежал, весь опутанный трубками капельниц, ждал, когда освободится койка на больничке. И это не единственный случай, когда следствие приходит к выводу – пусть больной подозреваемый здесь полежит, чем из дома куда-нибудь уползёт да главного свидетеля обвинения ядовитым зубом укусит.

Говорят, есть список болезней, при которых держать пациента в заключении антигуманно (список не обязательный, справочного характера). Там онкология в последней стадии, гнойный диабет, тиф-чума-холера, открытые формы СПИДа и прочие подобные ужасы. А мне рассказывали, что внешне Иван Иваныч выглядит здоровее всего «Вольного дела». Значит, при его освобождении действовала другая мотивация. Какая? Например, стал оказывать действенную помощь следствию. То есть, закладывать подельников… а что ещё от него могли требовать. Кого из? Вряд ли тех, кто выше, наш Иван Иваныч человек опытный, знает, что этим следствием и даже грозящим ему тюремным сроком жизнь не заканчивается. Скорее всего, тех же рекламщиков… да того же Яковлева.

И вскорости ждёт у нас суд, на котором мы узнаем, как владельцы заборов да билбордов чуть не пустили Архангельск по миру.

Вот смеху будет!

Леонид Черток

01 октябрь 08:29 | : Происшествия

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