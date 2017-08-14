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В Мирном готовились к вооруженному восстанию?!

Региональным управлением ФСБ России по Архангельской области во взаимодействии с органами военной контрразведки пресечена противоправная деятельность кустарной мастерской, оборудованной военнослужащими одной из воинских частей г. Мирного для изготовления огнестрельного оружия и боеприпасов.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий у указанных лиц из незаконного оборота изъято более 10 единиц огнестрельного оружия, в т.ч. боевые и травматические пистолеты (ПМ, ТТ), револьверы системы «Наган», карабин «Сайга», гранаты Ф-1 с запалами, а также более 1000 патронов различного калибра, изготовленных кустарным способом.

По месту жительства злоумышленников обнаружено и изъято оборудование для изготовления оружия и патронов, а также необходимый инструмент, составные и комплектующие части огнестрельного оружия.

Изъятые предметы направлены на исследование в ЭКЦ УМВД России по Архангельской области.

 

29 сентябрь 16:28 | : Происшествия

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