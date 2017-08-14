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Северодвинец утонул в турецком бассейне

Турист из Северодвинска Архангельской области Дмитрий Макаров отдыхал в районе Сиде турецкого курорта Анталья. Он почувствовал себя плохо во время плавания в бассейне. Об этом сообщает РИА «Новости».

Северодвинец купался в бассейне своего отеля, когда ему внезапно стало плохо, и он захлебнулся. Россиянина заметили, вытащили из воды и отправили в больницу, где, несмотря на усилия врачей, он скончался.

Погибшему был 31 год. На отдыхе в Сиде пребывал с 14 сентября. У него в соцсетях - множество фотографий с отдыха, которыми делился фотографиями с друзьями. Трагедия, судя по всему, произошла в отеле Dream World Hill Hotel.

Это уже не первый трагический случай, когда на курортах Турции гибнут наши люди. Чуть больше месяца назад в турецкой клинике скончалась котлашанка Татьяна Пашинская, попавшая в ДТП по дороге на пляж.

 

25 сентябрь 10:52 | : Происшествия

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