Опасная подруга с улицы Дзержинского

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 44-летней жительницы областного центра, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч.3 ст. 30, ч.1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По версии следствия, 1 августа 2017 года вечером по месту жительства в доме по проспекту Дзержинского в городе Архангельске подозреваемая, находясь в состоянии опьянения, с целью убийства, на почве личной неприязни нанесла четыре удара ножом в область тела, шеи и кисти руки своей подруге. Благодаря активному сопротивлению женщины и своевременно оказанной медицинской помощи, смерть потерпевшей не наступила.

Подозреваемая задержана.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Допрашиваются свидетели, назначены экспертизы, включая психолого-психиатрическую в отношении подозреваемой.