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В Архангельской области продавали плохую воду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2013 года по май 2017 года супруги, осуществляя предпринимательскую деятельность, оказывали услуги по распространению питьевой воды в емкостях в различные организации, расположенные на территории Котласского, Ленского, Вилегодского районов, а также городов Коряжмы и Котласа. Поставляемая вода не соответствовала гигиеническим требованиям и нормативам качества.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

21 сентябрь 11:33 | : Происшествия

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