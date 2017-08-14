В Архангельской области продавали плохую воду

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении супружеской пары, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч.2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

По версии следствия, в период с 2013 года по май 2017 года супруги, осуществляя предпринимательскую деятельность, оказывали услуги по распространению питьевой воды в емкостях в различные организации, расположенные на территории Котласского, Ленского, Вилегодского районов, а также городов Коряжмы и Котласа. Поставляемая вода не соответствовала гигиеническим требованиям и нормативам качества.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.