Надо было меньше париться. Официальный пресс-релиз о задержании Михаила Магида

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении директора муниципального бюджетного учреждения, расположенного в поселке Соловецкий, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки должностным лицом в крупном размере) и в отношении представителя коммерческой организации, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч.4 ст. 291 УК РФ (дача взятки в крупном размере).

По версии следствия, чиновник получил взятку в сумме более 500 тысяч рублей от представителя коммерческой организации за устранение конкурентной среды и монополизацию деятельности при использовании причалов островного муниципального образования «Сельское поселение Соловецкое» Приморского района Архангельской области.

Подозреваемые задержаны сотрудниками Регионального управления ФСБ России по Архангельской области в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.