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Коноша: Драма на пилораме

С 15 сентября 2017 года в Коношском районе проводились мероприятия по розыску 57-летнего пенсионера, который подрабатывал сторожем на пилораме.

В ходе следственно-оперативных мероприятий, проведенных совместно с сотрудниками полиции, в лесополосе у деревни Сосновка Коношского района обнаружено тело разыскиваемого с открытой черепно-мозговой травмой, множественными колото-резаными ранениями и ожогами тела.

По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в совершении убийства задержаны два работника пилорамы.

По предварительной версии, в ночь на 14 сентября 2017 года в бытовке произошел словесный конфликт между подозреваемыми и потерпевшим, который якобы утратил зарядное устройство. Подозреваемые, полагая, что к его исчезновению причастен пенсионер, на почве личной неприязни избили потерпевшего, затем на улице продолжили наносить удары, в том числе подручными предметами. С целью сокрытия следов преступления они облили его бензином и подожгли. На следующее утро тело отнесли в лесополосу, где оно и было обнаружено сотрудниками правоохранительных органов.

Суд удовлетворил ходатайства следователя и избрал в отношении подозреваемых меру пресечения в виде заключения под стражу.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Проводятся допросы, назначена судебно - медицинская экспертиза.

19 сентябрь 09:44 | : Происшествия

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