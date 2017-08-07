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Страшная жизнь маленькой девочки из Коношского р-на

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 21-летней жительницы Коношского района, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного п. «г» ч.2 ст. 117 УК РФ (истязание несовершеннолетней).

По версии следствия, с июня по август 2017 года подозреваемая на почве личной неприязни к 5-летней дочери супруга, проживавшей вместе с ними, используя незначительные поводы, систематически наносила ей побои, причиняя малолетней физические и психические страдания.

О применении физической силы в отношении ребенка стало известно после того, как медицинский работник, который осматривал девочку перед выпиской с больничного, обнаружил следы побоев и сообщил о них в правоохранительные органы.

Мать девочки лишена родительских прав, поэтому она проживала с отцом и его супругой.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

От подозреваемой поступило заявление о явке с повинной, в котором она объяснила свои действия методами воспитания.

 

18 сентябрь 08:50 | : Происшествия

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