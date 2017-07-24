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На Соловках угорели сборщики водорослей

Вчера ночью на острове Малая Муксолма поселка Соловецкий в деревянном доме с печным отоплением произошло возгорание. После тушения пожара обнаружены тела трех жителей Архангельской области, которые прибыли на остров для заготовки водорослей. По данному факту Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу проводится доследственная проверка.

В ближайшее время на остров вылетит следственно- оперативная группа. Следствию предстоит установить обстоятельства происшествия, причины возгорания и смерти погибших, и по результатам проверки принять процессуальное решение.

14 сентябрь 11:59 | : Происшествия

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