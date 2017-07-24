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Главу Котласского района оставили под домашним арестом еще на два месяца

Сегодня Котласский городской суд продлили содержание Светланы Бральниной под домашним арестом еще на два месяца, до 15 ноября.

Напомним, что по версии следствия в 2016 году глава Котласского района, пообещав протекцию некоему местному бизнесмену в заключении муниципальных строительных контрактов, получила от него благодарность общей суммой в 880 тысяч рублей. В посредничестве при криминальной сделке подозреваются двое ее подчиненных.

Уже находясь под санкциями, чиновница пошла под венец и теперь именуется Бральниной-Бачурихиной.

13 сентябрь 23:16 | : Происшествия

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