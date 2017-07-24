Архангельск "на атасе". Что вчера тренировали в областной столице?

Вчера, 12 сентября, Архангельск накрыла такая же волна, что прошла по многим городам России. В ряде госучреждений, вокзалов и торговых центрах прозвучали телефонные звонки с похожими сообщениями – «вы заминированы, спасайтесь, кто может!».

Действительно по факту сообщений была произведена эвакуация. Что повлияло на работу объектов, в частности, в расписании рейсов на архангельском автовокзале произошел серьезный сбой. Было эвакуировано и здание городской Думы.

Городские власти утверждают, что происходящее для них стало такой же неожиданностью, как и для рядовых архангелогородцев.

Впрочем, к вечеру в интернете распространилась информация, что это лишь особо засекреченные антитеррористические учения.

В этом случае напрягает соседство с печальной датой 11 сентября.

Еще одна версия – народ пытались отвлечь от обсуждения результатов прошедших выборов, Путина в частности, и привлечь внимание к проблеме терроризма, с которым Россия героически борется в далекой Сирии.

Ну-ну…