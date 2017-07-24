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Холмогорский р-н: Очередная драма на охоте

26 августа 2017 года утром на участке местности на острове Гривы обнаружено тело 49-летнего мужчины с огнестрельным ранением головы. По данному факту следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Архангельской области и Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.105 УК РФ (убийство).

По подозрению в убийстве задержан 64-летний житель города Новодвинска.

По предварительной информации, в ночь на 26 августа 2017 года подозреваемый пришел в бытовку, где ночевали трое мужчин, прибывших на охоту. После совместного употребления спиртных напитков гость покинул помещение, а когда вернулся, его отказались впустить внутрь, так как уже легли спать. Подозреваемый ушел, после чего вернулся к бытовке, вооруженный ружьем, из котого произвел выстрел в потерпевшего, открывшего входную дверь на его стук.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Назначены экспертизы, проводятся допросы.

Суд удовлетворил ходатайство следователя и избрал в отношении задержанного меру пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый пояснил следователю, что убивать никого не хотел, выстрел произвел случайно.

13 сентябрь 09:11 | : Происшествия

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