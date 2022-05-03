Как я был кидалой. Поморские байки

Да, признаюсь: всю сознательную жизнь кого-нибудь кидал.
Началось с собаки. Был у меня породистый пес, родители еще в безмятежном детстве мне щенка подарили на день рождения. Я вырос – и лохматый дружок мой вырос. Только я из ребенка стал молодым человеком, а он – старым, дряхлым псом. Что поделаешь – жизненный цикл у людей и собак разнится. А зачем мне старый, больной пес? Вывез его за город, высадил из машины – и дал газу. Так он за мной по пятам бежал, лаял, пока не выдохся. Так вот кинул я друга… Ну так его кто-нибудь из местных, наверное, подобрал – там рядом деревня, да еще поселки дачные. А может, к стае какой прибился. Хотя без разницы… Я ж говорю – старый он, протянул бы еще год-другой. Родным сказал, что пес сам удрал куда-то. Поверили.
Несколько позже, когда уже студентом был, решил отдельно от родителей поселиться. Короче, переехал я к деду. Он тоже старый уж был, что тот пес: сердце шалит, суставы скрипят, голова болит, видит плохо, с памятью туго, лекарств всяких на него не напасешься. А каждый день слушать от него одно и то же, про то, как он на Курской дуге… Тут у самого башка заболит, а потом крыша поедет. В общем, сдал его в дом престарелых. Зато квартира стала целиком и полностью моей!
Женился я, значит. Прожили мы с Леной двадцать лет и два года. Счастливая семья, двое детей. Да только я – человек статусный, мне не ровесница полагается, а молодая. Чтоб ноги от самых плеч, чтоб фигура была модельная, чтоб личико как с обложки модного журнала. Нашел я такую, а с женой расстался. И что тут такого? Я же ей отступные заплатил, алименты на детей регулярно перечислял.
У меня тогда дела в гору шли. Бизнес процветал. От партнера, с которым начинали, я избавился. Друга детства, между прочим. Нет, не подумайте чего дурного: киллера не нанимал, яд в кофе не подсыпал, все обставил юридически почти безупречно. Ну, в общем, весь наш общий бизнес стал моим. Кинул я его, но кинул, можно сказать, интеллигентно.
Тогда я депутатом избрался от оппозиционной партии. Через год сидения в законодательном собрании решил перейти в правящую. Что эта оппозиция мне лично дает, кроме головной боли? То ли дело, если ты с большинством: был уважаемым человеком, стал вдвое уважаемей, легче свои кровные интересы продвигать, вопросы решать. Так и кинул я товарищей по фракции. А что, не я первый, не я последний. Да мой отец в августе 1991-го тоже партбилет сжег и в демократы подался.
Еще через год предложили мне место в исполнительной власти – директором департамента. С депутатством расстался без сожаления, кинул этих назойливых избирателей с их проблемами. То ли дело чиновником быть: работа непыльная и зарплата достойная. Правда, хотелось получать значительно больше, да тут кампания по борьбе с коррупцией грянула. Так что решил не искушать судьбу, а вернулся в бизнес.
Был у меня завод, работал на благо хозяина, то есть меня. Но тут проблемы возникли. Экономическая ситуация – не хуже меня знаете какая. Завод стал в убыток работать. Ну так я взял и кинул предприятие вместе с работниками, денежки прихватил – и в теплые края подался, где у меня вилла. Государство я тоже кинул с налогами. А что, я виноват, что в России финансовая политика такая? И не надо мне песни петь про модернизацию производства, которую я, дескать, проигнорировал – я эти деньги лучше на новую яхту потрачу, чем на какие-то станки.
А кого я не кидал, так это Церковь и ее главного начальника, то есть Бога.
Напротив, я щедро финансировал реставрацию старинных храмов и строительство новых, всякий раз жертвовал на нужды Церкви. Меня наш епископ приводил в пример как мецената-благотворителя! Сколько я вложил в епархию! А мог бы в очередную яхту, виллу или эту чертову модернизацию. И что взамен? Я должен был бы сейчас блаженствовать в раю под яблоней. А меня кинули, ваш Бог и ваши ангелы со святыми угодниками взяли и кинули! Кинули, выкинули за ворота рая. А ведь должны, обязаны были меня принять! Сказали: «грехи» не пускают. Как будто такая фигня в наши дни что-то значит.
Везде кидалово! И в раю такое же кидалово.
(на фото: автор)
Анатолий Беднов