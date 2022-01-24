Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Стыдно". Памяти каргопольской поэтессы Майи Зуевой

  • Вчера не стало Майи Николаевны Зуевой, каргопольского педагога, отзывчивой и яркой женщины, талантливой поэтессы, Дитя Войны

    В День Победы она танцевала вальс, читала стихи собственного сочинения, в которых с такой любовью делилась со слушателями красотой Каргополья, своими мечтами и надеждами, а уже на следующий день – 10 мая сердце Майи Николаевны остановилось. Последние недели её жизни, Человека, прошедшего через ужасы Войны, были наполнены страхом и тревогой.

    Майя Николаевна вместе со своими двенадцатью соседями по дому № 23 на Набережной имени Баранова в городе Каргополе стали ответчиками по иску администрации Каргопольского округа. Г-жа Бубенщикова требовала в судебном порядке признать «переустройство» квартир, собственником одной из которых была Майя Николаевна, незаконным и привести жилые помещения в состояние, предшествующее «переустройству».
  • Многоквартирный жилой дом 1971 года постройки, в котором проживала Майя Николаевна, не был оборудован водопроводом, вместо канализации под домом была вырыта выгребная яма. «Ответчики в нарушение жилищного законодательства осуществили переустройство жилых помещений, а именно – без согласования с администрацией Каргопольского муниципального округа и без положительного ее решения переоборудовали жилые помещения в указанном доме, провели водопровод от трубчатого колодца».

Каргопольские чиновники требовали от жильцов через суд «ликвидировать трубчатый колодец (скважину) на придомовой территории (прекратить потребление воды из него)». Иными словами, г-жа Бубенщикова не только палец о палец не ударила, чтобы пожилые люди не надрывались, таская из совсем не близкой колонки воду к себе в квартиру при любой погоде в любое время года, но и отправила своих миньонов в суд, чтобы принудить ветеранов Труда и детей Войны «ликвидировать» то, что они собственными силами и средствами возводили в попытке хоть немного облегчить себе быт.

Самым удивительным, пожалуй, в этой ситуации (ну, после того факта, что окружная администрации даже не является собственником ни жилого дома, ни какой-либо из квартир в нем) выглядело признание представителей администрации Каргопольского округа, сделанное в судебном заседании, о том, что «действиями ответчиков права администрации не нарушены, однако нарушен порядок переустройства системы водоснабжения», о которой, в общем-то, чиновники знали с момента её установки в 2017 году. То есть вместо того, чтобы просто согласовать «переустройство системы водоснабжения», которое в доме с момента постройки отсутствовало, г-жа Бубенщикова решила судиться с жильцами дома, часть из которых родилась в 30-х годах прошлого века, намереваясь лишить их права на достойные бытовые условия даже на закате их жизней? Вы как спите после этого, Наталья Владимировна? С чувством выполненного долга?

Суд, на наш сугубо субъективный взгляд, совершенно справедливо пришел к выводу об отсутствии у администрации Каргопольского округа законного права предъявлять какие-либо требования к собственникам квартир в доме № 23 на Набережной имени Баранова. Права чиновников не нарушены, собственником дома она (администрация) не является, «переустройство» квартир подведением воды из скважины не влечет за собой разрушение дома, а жильцы, в большинстве своем, находятся в том возрасте, в котором люди уже чисто физически не способны таскать ведра с водой от ближайшей колонки (которая, к слову, находится почти в три раза дальше, чем должна быть согласно СНиП).

Какого рожна вообще чиновники решили засудить пожилых и заслуженных каргопольцев, чье детство и юность пришлись на Войну, – совершенно не понятно. И более того, (стоит отдельно подчеркнуть) вместо того, чтобы остановиться и просто согласовать наличие водопровода в квартирах стариков, каргопольские чиновники после отказа суда первой инстанции пошли в апелляцию…

Это уже совершенно иной, недостижимый для обычного человека, уровень чиновничьего цинизма. Стоит напомнить, что сутяжническую борьбу с ветеранами г-жа Бубенщикова выбрала не только вместо создания им достойных условий жизни, но и вместо организации в соответствии с графиком строительства водопровода для жителей правобережной части Каргополя, и решения экологической проблемы с горящей (да-да, снова горящей) свалкой отходов лесопиления, отравляющей воздух там же… да можно, в общем-то, довольно долго продолжать список того, что глава района, а теперь – округа, не сделала на благо каргопольцам.

Ну, как вам такие «трудовые» заслуги каргопольской главы? Чувствуется особая гордость за старательность и исполнительность муниципальных чиновников? Майя Николаевна, к слову, была автором письма, направленного в адрес региональных властей, в котором на семи страницах просила, заступиться за беспомощных ветеранов перед каргопольскими «слугами народа…

Сколько жильцов дома № 23 по Набережной имени Баранова в городе Каргополе не доживут до следующего Дня Победы, а, может, и до решения следующей судебной инстанции из-за тревог и страхов, которыми уже не первый месяц они истязаются по воле г-жи Бубенщиковой? Может, уже пора признать «легкое» несоответствие её личностных качеств и компетенций возложенным полномочиям или пускай за безразличие начальников и дальше платят рядовые северяне?

Леонид Таскаев 

11 май 15:30 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

Главные новости


Вселенная Баха. Русские канты и Ломоносов
Рука руку моет? Скандал в Федерации профсоюзов Архангельской области

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Май 2022 (78)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)


Деньги


все материалы
«    Май 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20