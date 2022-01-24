"Стыдно". Памяти каргопольской поэтессы Майи Зуевой

Каргопольские чиновники требовали от жильцов через суд «ликвидировать трубчатый колодец (скважину) на придомовой территории (прекратить потребление воды из него)». Иными словами, г-жа Бубенщикова не только палец о палец не ударила, чтобы пожилые люди не надрывались, таская из совсем не близкой колонки воду к себе в квартиру при любой погоде в любое время года, но и отправила своих миньонов в суд, чтобы принудить ветеранов Труда и детей Войны «ликвидировать» то, что они собственными силами и средствами возводили в попытке хоть немного облегчить себе быт.
Самым удивительным, пожалуй, в этой ситуации (ну, после того факта, что окружная администрации даже не является собственником ни жилого дома, ни какой-либо из квартир в нем) выглядело признание представителей администрации Каргопольского округа, сделанное в судебном заседании, о том, что «действиями ответчиков права администрации не нарушены, однако нарушен порядок переустройства системы водоснабжения», о которой, в общем-то, чиновники знали с момента её установки в 2017 году. То есть вместо того, чтобы просто согласовать «переустройство системы водоснабжения», которое в доме с момента постройки отсутствовало, г-жа Бубенщикова решила судиться с жильцами дома, часть из которых родилась в 30-х годах прошлого века, намереваясь лишить их права на достойные бытовые условия даже на закате их жизней? Вы как спите после этого, Наталья Владимировна? С чувством выполненного долга?
Суд, на наш сугубо субъективный взгляд, совершенно справедливо пришел к выводу об отсутствии у администрации Каргопольского округа законного права предъявлять какие-либо требования к собственникам квартир в доме № 23 на Набережной имени Баранова. Права чиновников не нарушены, собственником дома она (администрация) не является, «переустройство» квартир подведением воды из скважины не влечет за собой разрушение дома, а жильцы, в большинстве своем, находятся в том возрасте, в котором люди уже чисто физически не способны таскать ведра с водой от ближайшей колонки (которая, к слову, находится почти в три раза дальше, чем должна быть согласно СНиП).
Какого рожна вообще чиновники решили засудить пожилых и заслуженных каргопольцев, чье детство и юность пришлись на Войну, – совершенно не понятно. И более того, (стоит отдельно подчеркнуть) вместо того, чтобы остановиться и просто согласовать наличие водопровода в квартирах стариков, каргопольские чиновники после отказа суда первой инстанции пошли в апелляцию…
Это уже совершенно иной, недостижимый для обычного человека, уровень чиновничьего цинизма. Стоит напомнить, что сутяжническую борьбу с ветеранами г-жа Бубенщикова выбрала не только вместо создания им достойных условий жизни, но и вместо организации в соответствии с графиком строительства водопровода для жителей правобережной части Каргополя, и решения экологической проблемы с горящей (да-да, снова горящей) свалкой отходов лесопиления, отравляющей воздух там же… да можно, в общем-то, довольно долго продолжать список того, что глава района, а теперь – округа, не сделала на благо каргопольцам.
Ну, как вам такие «трудовые» заслуги каргопольской главы? Чувствуется особая гордость за старательность и исполнительность муниципальных чиновников? Майя Николаевна, к слову, была автором письма, направленного в адрес региональных властей, в котором на семи страницах просила, заступиться за беспомощных ветеранов перед каргопольскими «слугами народа…
Сколько жильцов дома № 23 по Набережной имени Баранова в городе Каргополе не доживут до следующего Дня Победы, а, может, и до решения следующей судебной инстанции из-за тревог и страхов, которыми уже не первый месяц они истязаются по воле г-жи Бубенщиковой? Может, уже пора признать «легкое» несоответствие её личностных качеств и компетенций возложенным полномочиям или пускай за безразличие начальников и дальше платят рядовые северяне?
Леонид Таскаев