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Рука руку моет? Скандал в Федерации профсоюзов Архангельской области

В редакции ИА RUSNORD оказалась толстая пачка документов, подтверждающих «нерушимую связь» и личную заинтересованность двух первых лиц областных профсоюзов - Савочкина С.А. и Кукушкина А.С. 

Первый работает в региональной федерации профсоюзов заместителем по взаимодействию с органами государственной власти, второй - действующий Председатель Облсовпрофа.

По-видимому, слишком сильная «связка» Савочкина С.А.  и Кукушкина А.С. Иначе и не скажешь, ведь Кукушкин А.С., возглавляющий коллегиальный орган профсоюзов, Президиум, методично, уже несколько раз в 2022 г.  отклоняет предложения членов Президиума и руководителей отраслевых профсоюзов по исключению из состава кадрового резерва заместителя по взаимодействию с органами государственной власти Савочкина С.А.

Предложение руководителей отраслевых профсоюзов основано на букве Закона не в переносном, а в прямом смысле. Ведь за последний год с 15 января 2021 года по 24 января 2022 года решениями Судов - от Октябрьского районного суда г. Архангельска до Третьего кассационного суда общей юрисдикции - трижды подтверждена правота Истцов, заявителей соответствующих исковых требований, о том, что   Савочкин С.А. незаконно находится в кадровом резерве на должность Председателя Федерации профсоюзов Архангельской области.

Так, решением Октябрьского районного суда г. Архангельска признано незаконным и недействительным Постановления Облсовпрофа аж от 12.10.2020 г. о включении кандидатуры Савочкина С.А. в кадровый резерв на должность Председателя профсоюзов Архангельской области. Савочкин С.А. не согласился с такой позицией и написал апелляционную жалобу. Однако, решением Судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 10.08.2021 г. решение Октябрьского районного суда г.Архангельска от 15.01.2021 г. признано законным, а в удовлетворении жалобы Савочкина С.А. - отказано.

Но нет, не может поверить Савочкин С.А. и его друг Кукушкин А.С. в судебное правосудие. И опять не согласившись со вступившим в законную силу решением, пишут жалобу уже в Санкт-Петербург.  Третий кассационный суд общей юрисдикции (г. Санкт-Петербург) 24.01.2022 г. своим решением подтверждает все решения нижестоящих судов о том, что Савочкин С.А. не может состоять в кадровом резерве и претендовать на должность Председателя Федерации профсоюзов.

Таким образом руководителя отраслевых профсоюзов требует выполнения вступивших в законную силу решений судов. Однако нет, скоро аж три года Кукушкин А.А. и Савочкин С.А. всеми правдами и неправдами обманывают рядовых членов профсоюзов, не выполняют законные требования отраслевых профсоюзов, подтвержденные многочисленными решениями судов.

О необходимости исполнения вступивших в силу решений судов не может не знать действующий Председатель Федерации профсоюзов Кукушкин А.А., а раз знает, но не выполняет требования Закона, значит действует осознано, прикрывая своего подельника Савочкина С.А.

О какой принципиальной, гражданской и профсоюзной сознательности может идти речь в данной ситуации?! Наверное, впервые в истории профсоюзного движения организация, призванная охранять законные интересы наемных работников, так нагло и бесцеремонно сама же нарушает Закон, осознанно не исполняя требования судебных органов и с диким рвением защищая интересы своего покровителя - Савочкина С.А.

А зачем? Может за тем, чтобы получить   часть вознаграждения с продажи в частные руки Дворца спорта, о котором не утихают слухи и разговоры в части целесообразности оставления в собственности профсоюзов этого объекта, расположенного в самом центре города. Ведь руки Савочкина С.А. после почти бесплатной покупки бассейна видны и там?

Наша редакция продолжает следить за развитием ситуации…

P.S. Копии упомянутых в материале документов находятся в распоряжении ИА RUSNORD

  

05 май 15:08 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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