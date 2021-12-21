Рука руку моет? Скандал в Федерации профсоюзов Архангельской области

В редакции ИА RUSNORD оказалась толстая пачка документов, подтверждающих «нерушимую связь» и личную заинтересованность двух первых лиц областных профсоюзов - Савочкина С.А. и Кукушкина А.С.
Первый работает в региональной федерации профсоюзов заместителем по взаимодействию с органами государственной власти, второй - действующий Председатель Облсовпрофа.
По-видимому, слишком сильная «связка» Савочкина С.А. и Кукушкина А.С. Иначе и не скажешь, ведь Кукушкин А.С., возглавляющий коллегиальный орган профсоюзов, Президиум, методично, уже несколько раз в 2022 г. отклоняет предложения членов Президиума и руководителей отраслевых профсоюзов по исключению из состава кадрового резерва заместителя по взаимодействию с органами государственной власти Савочкина С.А.
Предложение руководителей отраслевых профсоюзов основано на букве Закона не в переносном, а в прямом смысле. Ведь за последний год с 15 января 2021 года по 24 января 2022 года решениями Судов - от Октябрьского районного суда г. Архангельска до Третьего кассационного суда общей юрисдикции - трижды подтверждена правота Истцов, заявителей соответствующих исковых требований, о том, что Савочкин С.А. незаконно находится в кадровом резерве на должность Председателя Федерации профсоюзов Архангельской области.
Так, решением Октябрьского районного суда г. Архангельска признано незаконным и недействительным Постановления Облсовпрофа аж от 12.10.2020 г. о включении кандидатуры Савочкина С.А. в кадровый резерв на должность Председателя профсоюзов Архангельской области. Савочкин С.А. не согласился с такой позицией и написал апелляционную жалобу. Однако, решением Судебной коллегии по гражданским делам Архангельского областного суда от 10.08.2021 г. решение Октябрьского районного суда г.Архангельска от 15.01.2021 г. признано законным, а в удовлетворении жалобы Савочкина С.А. - отказано.
Но нет, не может поверить Савочкин С.А. и его друг Кукушкин А.С. в судебное правосудие. И опять не согласившись со вступившим в законную силу решением, пишут жалобу уже в Санкт-Петербург. Третий кассационный суд общей юрисдикции (г. Санкт-Петербург) 24.01.2022 г. своим решением подтверждает все решения нижестоящих судов о том, что Савочкин С.А. не может состоять в кадровом резерве и претендовать на должность Председателя Федерации профсоюзов.
Таким образом руководителя отраслевых профсоюзов требует выполнения вступивших в законную силу решений судов. Однако нет, скоро аж три года Кукушкин А.А. и Савочкин С.А. всеми правдами и неправдами обманывают рядовых членов профсоюзов, не выполняют законные требования отраслевых профсоюзов, подтвержденные многочисленными решениями судов.
О необходимости исполнения вступивших в силу решений судов не может не знать действующий Председатель Федерации профсоюзов Кукушкин А.А., а раз знает, но не выполняет требования Закона, значит действует осознано, прикрывая своего подельника Савочкина С.А.
О какой принципиальной, гражданской и профсоюзной сознательности может идти речь в данной ситуации?! Наверное, впервые в истории профсоюзного движения организация, призванная охранять законные интересы наемных работников, так нагло и бесцеремонно сама же нарушает Закон, осознанно не исполняя требования судебных органов и с диким рвением защищая интересы своего покровителя - Савочкина С.А.
А зачем? Может за тем, чтобы получить часть вознаграждения с продажи в частные руки Дворца спорта, о котором не утихают слухи и разговоры в части целесообразности оставления в собственности профсоюзов этого объекта, расположенного в самом центре города. Ведь руки Савочкина С.А. после почти бесплатной покупки бассейна видны и там?
Наша редакция продолжает следить за развитием ситуации…
P.S. Копии упомянутых в материале документов находятся в распоряжении ИА RUSNORD