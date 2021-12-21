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В условиях неочевидности. Какие выборы получит Архангельская область

«Голосуй – не голосуй, всё равно получишь [в рифму]». Эта присказка стала популярна ещё в 90-х, когда изголодавшийся по демократии постсоветский избиратель неожиданно понял, что с переменой первых лиц региона его личная жизнь существенно не меняется.

Сразу возникла проблема с явкой. Которую усугубила отмена графы «против всех» – россияне потеряли возможность выразить своё недоверие ко всем участникам предвыборной гонки, а через неё к происходящему в стране в целом. Политтехнологи объясняли это традиционной пассивностью русского человека по отношению к политическим процессам – да им просто добрый царь нужен или генерал-губернатор. Однако разворачиваться в сторону просвещённой монархии пока никто не рискнул.

В начале прошлой недели информационное поле было буквально взорвано сообщением – на Совете законодателей в Санкт-Петербурге в присутствии президента будет рассмотрен вопрос об отмене прямых выборов глав регионов. Пока на этот год… а дальше посмотрят. Авторитетнейшие СМИ (РБК, «Коммерсант») ссылались на свои кремлёвские источники, а они у них определённо есть. Общество залихорадило.

Кремль молчал два дня. И только перед часом «Ч» выпустил меморандум – такой вариант даже не рассматривается. Хотя сценарий действия говорит – рассматривался, но ПОКА решили повременить.

У автора этих строк отношение к прямым выборам губернатора неоднозначное. С одной стороны, это неплохой заработок для тех, кто ими непосредственно занимается, в том числе, для журналистов. Плюс выбранный народом губернатор имеет большую легитимность и является полноценной политической единицей.

С другой, неизвестно, что ждёт страну осенью на фоне известных политических событий и растущего давления на экономику от введения всё новых санкций. Вполне можно допустить, что где-то на этой волне победу смогут одержать представители оппозиции. Пусть и системной, иных отсечёт мунфильтр. Такие победители на протесте ситуацию не исправят, а только усугубят, Владимирская область до сих пор вздрагивает от воспоминаний о лдпровце Сапегине, чей популизм, политиканство и отсутствие поддержки со стороны Москвы чуть не вогнали регион в коллапс.

Впрочем, рассматривается и гибридный вариант – регионы сами (через депутатов) должны решить по какой схеме выбирать себе главного начальника. И что в этом случае ждёт Архангельскую область?

Вспомним всё и всех.

В 2004 году губернаторские выборы уже отменялись на фоне событий в Беслане. Лично мне до сих пор непонятна логическая связь между террористическим нападением на тлеющем в тот момент Северном Кавказ и прямым волеизъявлением на остальной территории Российской Федерации.

Зато вспоминаются мартовские выборы того же года. Сразу в трёх регионах побеждают не те, на кого делала ставку Москва. Самый разгромный счёт именно в Поморье, где оба кандидата - члены «Единой России» (тогда такое допускалось).

Пришедший во власть на волне протестного голосования и при поддержке местного олигархата Николай Киселёв все отпущенные ему законом четыре года демонстрировал полную некомпетентность. Начиная с вопросов кадровой политики и заканчивая выстраиванием отношений со СМИ. Всё делалось как бы исподтишка – снимались и назначались на высокие посты люди без видимых на то оснований, буквально каждая персона продавливалась через депутатское одобрение. По мнению многих, «весёлому молочнику» просто повезло со временем правления – экономика страны была на подъёме, Архангельской области от этих щедрот что-то перепадало.

Зато кремлёвская власть Киселёва в упор не видела – не ставила рядом при приёме подлодок на «Звёздочке», игнорировала памятные даты космодрома «Плесецк», куда собирался и упомянутый губернатор. Подобное пренебрежение молочный комбинатор пытался компенсировать непримиримой борьбой с тогдашним мэром Архангельска (один другого стоил), что в итоге вылилось в потеху – когда второго арестовали за поддельный диплом о высшем образовании, вся страна уже обсуждала появление первого в записи скрытой камерой при странных манипуляциях с дензнаками.

Удивительно, но самый слабый губернатор Поморья (личная оценка автора) до конца надеялся на своё переназначение, хотя его главный покровитель (Крупчак) к тому моменту был отправлен в политический аут. Наблюдатели рассказывали об искренней обиде на его челе, когда прозвучало – «сменщик приехал». Но ведь кто-то за ним стоял. Тот, кто пытался продвинуть Киселёва в Совет Федерации по депутатской квоте, кто организовывал звонки несогласным фракциям из высоких московских кабинетов. Когда и здесь случился облом, на молочника окончательно махнули рукой – ни на что не способен. Так и канул.

Если в 2004 году говорили – «хоть Микки Маус, только не Ефремов», то в 2008-м после четырёхлетки Киселёва готовы были принять, кого угодно, даже Бармалея. Прислали Илью Михальчука, внешне напоминавшего озлобленного Винни-Пуха и не имевшего ни единого шанса победить на прямых выборах. Возвышение бывшего мэра Якутска, которого там очень хотели увидеть на нарах, а не в губернаторском кресле, до сих пор покрыто флёром тайны – якобы непрямые родственные отношения отнюдь не с первым чиновником президентского аппарата. В Поморье началась эра «якутских туристов», но это только красивое название – в команде нового губернатора собралась шелупонь со всей Необъятной.

Анализируя сейчас его деятельность, можно смело сказать – человек сюда приехал ураганить и хапать. Кто-то рассказывает, что в благодарность за назначение в Москву из Архангельска периодически отправлялись поморские алмазы… но за руку никто не ловил. Устные свидетельства о том, что Михальчук требовал откаты с муниципальных застройщиков, так и не заинтересовали соответствующие органы (или долго собирают доказательную базу?).

Интересно, что здесь все понимали – этот губернатор для Москвы никто и звать никак, поэтому не ждали от пришлого чудес с федеральными траншами. Он же не ждал от судьбы второго срока и умотал с явным облегчением. От его команды остался, кажется, один… и тот не во властных структурах.

Присланный на смену Михальчуку организатор производства средней руки (последнее место работы – исполнительный директор «сборочного цеха» иномарок) Игорь Орлов называл произошедшее с ним «мужским вызовом». Ох, лукавил Игорь Анатольевич, это было для него неслыханной удачей. Возможно, незаслуженной – он не видел большой разницы в управлении губернией и заводом. А там много нюансов, главный из которых – на предприятии, тем более, ВПКшном, уместно единоначалие, директор царь и бог, когда территория – живой организм с разными формами управления. Развязанная война с мэром крупнейшего налогового источника в казну прямо говорит о стратегических просчётах. 

Впрочем, в последнем случае Игорь Анатольевич выполнил перед самим собой поставленную задачу, убрав не только опасного конкурента в лице Виктора Павленко, но и прямые выборы глав МО в целом. На свои первые досрочные выборы (такое допускается исключительно после личной встречи с главой государства) он пошёл с зачищенным политическим «полем»… и чуть не доигрался до второго тура.

Тут бы задуматься, устроить чистку самому себе. Но не таков был Орлов, люди, близко общавшиеся с ним все годы, свидетельствуют – после 2015-го губернией управлял совсем другой человек. Понять произошедшее с ним несложно – Орлов, как неполитик в принципе, уверовал в собственное величие и непогрешимость, рассуждая по-своему – если его один раз назначали, а потом избрали, значит, он всех устраивает.

Москву он действительно устраивал до поры до времени – дарами столица не осыпала, но и публичные выволочки, как предшественнику, не устраивала, прощая низкие места в губернаторских рейтингах. До поры до времени, до скандала с мусорным полигоном на станции Шиес и пандемийных страстей. Орлов как раз собирался на третий срок, при чём борзо заявив, что рассчитывает победить уже в первом туре. Это сколько денег нужно было аккумулировать (и ведь уже начали), чтобы потушить пожар народного гнева. Иначе здесь не Микки Маус мог выборы выиграть, а старуха Шапокляк. Или Дуремар.

Логика возобладала, и федеральный центр очень вовремя прислал замену – Александра Цыбульского. Сначала был шок, на тот момент «Москва» в Поморье стала словом ругательным, а тут предложили москвича, пусть и с заполярным бэкграундом. Одно из первых его заявлений – «при мне здесь никакой помойки не будет» - было ожидаемым. Иную экологическую повестку невозможно было продавить в принципе, робкие выкрики самой ярой оппозиции, чувствующей, что остаётся не при делах - «мы ему не верим» - потонули в общем вздохе облегчения. Инициатива (пока отложенная) укрупнения региона за счёт присоединения к области округа-«матрёшки», если и вызвала неудовольствие, то в НАО, здесь к ней отнеслись с пониманием.  

А потом случилось то, о чём аналитики говорили ещё в нулевых – главная задача главы дотационного региона привлекать федеральные средства. Как в виде траншей, так и инвестиций. Что для этого нужно? Чтобы губернатор был узнаваем в Москве на самом высоком уровне, чтобы перед ним открывались двери нужных кабинетов, чтобы федеральные министры не отказывались от приглашения. И, наверное, главное, чтобы у президента Архангельская область больше не ассоциировалась только с космодромом и «Севмашем», или, того хуже, со скандалами.

Что и произошло на фоне первой ковидной волны. Как итог -  Александр Цыбульский в первом туре набирает 69.63%... лучший результат за постсоветскую историю Архангельской области. При том, что нездешний, при том, что присланный сверху. В регионе продолжается движуха, пусть и со всеми сложностями текущего момента.

Ну и какая разница относительно формы губернаторских выборов применительно к Поморью? Интрига в том, надолго ли Цыбульский с нами, Москва такими кадрами не разбрасывается. Лично я бы присмотрелся к его ближайшему окружению, вангую, что на кого-то из них падёт следующий выбор.

Леонид Черток   

03 май 08:32 | : Горячая тема / Политика

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