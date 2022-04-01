А кто заплатит за обед?

«За чей счёт этот банкет? Кто оплачивать будет?
— Во всяком случае, не мы!»
Из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию»
Сегодня, когда проходит «специальная военная» операция, все понимают, что при всех остальных составляющих победа зависит от крепкой и эффективной экономики.
Хочется привести пример из нашей истории – в конце 20-х годов прошлого века произошел исторический перелом, его еще называют «сталинским», когда под влиянием угрозы внешнего нападения произошел переход от НЭПа и госкапитализма к жестко регламентируемой экономики социалистического типа: коллективизация сельского хозяйства и индустриализацию промышленности, что позволило создать эффективную экономику и оборонную промышленность и иначе было невозможно отразить агрессию. Это позволило нам победить немецкий фашизм в 1941-1945 году. Однако, когда начался этот перелом, реальная угроза исходила прежде всего еще не от Германии, а от Англии и Франции.
Военные действия несут большие расходы для бюджета любой страны, особенно, когда фактически происходит «война тылов» — всей мощи организации стран НАТО с Россией, которая сильно ограничена внешними санкциями и недружественным отношением многих стран. Один день военной «спецоперации» в Украине может стоить России десятки миллионов долларов. По подсчетам РБК, каждый день военных действий в Сирии в 2015 год обходился в $2,4 млн. Тогда численность военных и гражданских специалистов составляла 1600 человек. Сейчас численность войск, которые могут участвовать в украинской наступательной операции, оценивают в 150 тысяч человек. В подсчеты стоимости одного дня военных действий входят выплаты военным и гражданским специалистам, связь и услуги IT, обслуживание военной техники, расходы на перевозку грузов, траты на медицинские нужды, питание и другое, следовательно, один день «спецоперации» на Украине может обходиться до 250 000 миллионов долларов.
Насколько это финансовое бремя тяготит Россию?
Тем более, это только верхняя часть айсберга – не нужно забывать, что в следствии санкций российские компании сильно пострадали в уровне своей ликвидности, некоторые потеряли до 50% своей стоимости (попытка вернуться к прежнему уровню за счет действий правительства не принесла видимых успехов и к сегодняшнему дню, 25 апреля 2022 года, они практически достигли уровня 24 февраля).
Бесспорно, это серьезные затраты для страны. Но за счет чего (или кого) они будут?
Как эти события повлияли на уровень жизни населения?
Повлияли, но по-разному – здесь все по ленинской формулировке: «богатые богатеют, а бедные беднеют».
Конечно, российские олигархи потеряли много – на Западе у них просто конфисковали счета, дома, яхты и т.д. («А у олигархата отняли яхты, хаты» группа -«Ленинград» «А у олигархата») - настоящий грабеж и беззаконие. Здесь, в России, они потеряли ликвидность некоторых своих предприятий. Но ликвидность вещь интересная – она зависит от конъюнктуры рынка, сегодня потеряли деньги, завтра вернули. Но многие и заработали:
Евгений Касперский. Состояние на 4 марта: $1,8 млрд (плюс 50% с начала года). Основной владелец (82,7%) разработчика антивирусов и систем интернет-безопасности «Лаборатория Касперского».
Дмитрий Каменщик. Состояние: $2,5 млрд (плюс 39% с начала года). Владелец аэропорта Домодедово.
Рубен Варданян. Состояние: $1,2 млрд (плюс 20% с начала года). Сооснователь брокера «Тройка диалог», который впоследствии продал Сбербанку за $1,4 млрд, сейчас через инвестбутик «Варданян, Бройтман и партнеры» (VB Partners) Варданян владеет бизнес-центром «Романов двор» возле Кремля и долей в одном из крупнейших в СНГ перевозчиков нефтеналивных грузов «БалтТрансСервис
Александр Луценко и семья. Состояние: $1,2 млрд (плюс 9% с начала года). Вместе с женой Луценко полностью контролирует крупнейшего импортера соевых бобов в России — группу «Содружество». Компании также принадлежат склады и маслоэкстракционные заводы в России, Бразилии, Дании и Турции, два морских терминала в Калининграде и речные — в Парагвае. исходя из оценки издания.
Олег Бойко. Состояние: $1,4 млрд (плюс 8% с начала года). Основатель инвестиционной группы Finstar, которая управляет активами на $2 млрд, вкладываясь в основном в финтех и финансовые сервисы. Владеет также парфюмерной сетью «Рив Гош» и игорной сетью Ritzio International.
Аркадий Ротенберг. Состояние: $3 млрд (плюс 7% с начала года). Миллиардер, находящийся под санкциями США и ЕС как человек из близкого окружения Владимира Путина, владеет 94,2% «Мостотреста» (подрядчик по строительству мостов, дорог и других инфраструктурных объектов), 80% производителя удобрений «Минудобрения», 35% компании TPS Avia (контролирует аэропорт Шереметьево) и половиной СМП Банка...
Игорь и Дмитрий Бухманы. Состояние: $8,1 млрд у каждого (плюс 2,5% с начала года) ...
Дмитрий Рыболовлев. Состояние: $6,7 млрд (плюс 1,5% с начала года). Бывший владелец «Уралкалия» и проживающий в Монако миллиардер.
Игорь Ротенберг. Состояние на 4 марта: $1,2 млрд (плюс 9% с 24 февраля). Старший сын Аркадия Ротенберга,
Альберт Шигабутдинов, Рустем Сультеев, Айрат Шаймиев. Состояние: по $1,4 млрд у Шигабутдинова и Сультеева, $1,5 млрд у Шаймиева (плюс 6–7% с 24 февраля).
Владимир Евтушенков. Состояние: $2,1 млрд (плюс 5% с 24 февраля). Миллиардер владеет 59,2% АФК «Система», куда входит контрольный пакет сети клиник «Медси», оператора связи МТС, 33% интернет-магазина Ozon и лесопромышленная Segezha Group.
Это только небольшая часть представителей нашего «олигархата», сравнительно не очень богатые. См. https://www.rbc.ru/business/06/03/2022/621c51cb9a794735de97e336)
В России 106 миллиардеров, в руках которых 73% ВВП, в том числе и государственных компаний, занимающихся производством оружия (только иностранных инвесторов законно не менее 25% в бюджете компаний ВПК). Именно они и влияют на бюджет нашего государства.
Капитал Топ 200 богатейших россиян перевалил отметку в $485 млрд долларов и превысил стоимость всего золотовалютного запаса Центробанка ($433 млрд). Суммарно это больше, чем деньги всех остальных россиян вместе взятых.
Экономика и финансы современной России – это олигархический капитализм с большой долей иностранного присутствия (крупнейшие российские компании «Сбер» и «Газпром» — это 49 % иностранного капитала, не говоря уже и про другие компании).
Поэтому, по логике вещей, они и должны были взять на себя финансирование «спецоперации», как-то скинувшись по «десятине» - не забыв и про тяготы простого народа, связанные с ростом цен. Этакий макет «социального» государства – «левого» (постсоветского) или «правого» (латиноамериканского 60 – 70 х годов 20 века, типа) типа. Гарантом и регулятором которого будет выступать государство. Вот такое видение событий было еще два месяца назад, в разгар первого этапа «спецоперации», когда вся нация сплотится вокруг Лидера нации и Правительства.
Однако, этого не произошло.
Мы, конечно, увидев зверства нацистов против российских военнопленных, целиком на стороне наших ребят.
Но почему страдает простой народ?
4 марта 2022 года на официальном сайте КПРФ выходит статья Дениса Парфенова «Народам нужен мир», которая прозрачно говорит Кремлю куда надо идти: «Вероятно, как и 100 с небольшим лет, назад тяготы войны и её последствий, которым предстоит лечь на плечи народа, заставят многих одуматься и понять, что капитализм в России – полный и окончательный банкрот. Без социализма и без единства народов России, Белоруссии и Украины наши шансы на историческое выживание исчезающе малы.
Поэтому ситуация обстоит ясно: политическая же битва за Россию и Украину лишь начинается. Народам нужен устойчивый и справедливый мир: мир, который возможен только в случае отказа от капитализма с его бесконечными конфликтами и противоречиями; мир, который возможен лишь при ликвидации паразитических классов и создании общества равных возможностей; мир истинно демократический в интересах людей труда. Борьба за социализм и есть борьба за мир!»
Это, конечно, довольно свободная интерпретация ленинских идей периода первой мировой войны – Ленин был гораздо радикален, но суть сегодня правильная: «Именно с этих позиций следует подходить к осмыслению происходящих на Украине событий: там есть признаки войн обоих типов. То есть, война на Украине имеет признаки как освободительной, так и империалистической войны.»
Чуть позже выходят предложения Геннадия Зюганова о «левом повороте» (газета «Правда» от 29 марта 2022 года):
.12. Немедленно отменить повышение возраста выхода на пенсию
Наивно было бы думать, что Кремль примет такие предложения.
Замечу - представители других парламентских партий («Единая Россия», «ЛДПР», «Справедлива Россия» и др.) ВООБЩЕ ничего не предложили для улучшения жизни трудящихся.
Один из законов диалектики - «закон отрицания отрицания», говорит, что все развитие идет по спирали и мы снова приходим в тот этап развития, который уже прошли, но на другом качественном уровне. А почему бы нам не вернуться в тот государственный капитализм (НЭП), что предлагал Ленин 100 лет назад (по которому сейчас идет Китай)? По-моему, надо прислушаться к предложениям Зюганова.
Да, за эти два месяца удалось стабилизировать курс иностранной валюты, снять ажиотаж с товарных рынков, но это только начало пути приспособления к новой реальности. Однако цены на товары так и не удалось обуздать – цена на отдельные виды товаров поднялась на 70 – 100 %.
Конечно, коммерсанты «отобьют» снижение доходности за счет ценовой накрутки (про олигархат я даже не говорю), а вот все остальные, а это 80 % населения России несут «бремя» военных расходов.
Один мой знакомый пенсионер рассказывает мне: «У меня пенсия 13 600 рублей, из которых 8 000 уходит на оплату коммунальных услуг. Раньше оставалось только 5 600 рублей на оплату продуктов, одежды и лекарств, а сейчас из-за роста цен фактически остается только 3 000 рублей, или 100 рублей в день. Попробуйте прожить на эти деньги».
«Как хорошо, как хорошо, как хорошо - мы раньше жили» (группа «Ленинград» «Мелочи»).
Когда я спросил у моего приятеля: «А как же обещанная прибавка к пенсии с апреля месяца – целых 8,6 %?».
«Забудь. Опять «обули» - никто ничего не дал, а это всего то было бы 1000 рублей».
Действительно, идут одни «разговоры» о помощи пенсионерам, бюджетникам и детям. Реальных денег нет.
В то же время идет снижение облагаемой налоговой базой на элитные и дорогие автомобили – с 3 мл. рублей до 10 мл. рублей, убрали НДС на 5 лет с гостиничного бизнеса, отменили подоходный налог с вкладов более 1 мл. рублей и многое другое. Прогрессивный подоходный налог так и не введен (тот, что существует сейчас- плюс 2% от 5 мл. рублей в год – смех). Например, во Франции, имеющие доход свыше 1 мл. евро в год подоходный налог составляет 75%!
А что вы хотели? Какое государство – такая и политика.
И это очень опасно для существующей власти – потому что снижает социальную базу поддержки власти.
Скоро наступит 1 мая – День международной солидарности трудящихся, а это повод подумать по какому пути мы идем и почему тяготы и трудности военного времени ложиться только на плечи простого народа.
Поэтому вопрос: «А кто заплатит за обед?» совсем не радикальный, он будет означать – когда власть станет на сторону народа.
Михаил Скоморохов, специально для «Rusnord».
P.S. Редакция не всегда согласна с мнением своих авторов. В данном случае, в вопросе реставрации социализма.