Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Писатели в «рамочке», или Бродскому снова не светит

Судья: А вообще какая ваша специальность?
Бродский: Поэт. Поэт-переводчик.
Судья: А кто это признал, что вы поэт? Кто причислил вас к поэтам?
Бродский: Никто. (Без вызова). А кто причислил меня к роду человеческому?
Судья: А вы учились этому?
Бродский: Чему?
Судья: Чтобы быть поэтом? Не пытались кончить Вуз, где готовят... где учат...
Бродский: Я не думал, что это дается образованием.
Судья: А чем же?
Бродский: Я думаю, это... (растерянно)... от Бога...
(Стенограмма судебного заседания)

Последствия приведённого диалога, случившегося в Ленинграде 13 марта 1964 года, хорошо известны. Будущий Нобелевский лауреат так и не поступил в Литературный институт. Вместо этого он отправился в ссылку в Архангельскую область. А потом в эмиграцию за океан, где его ждало всемирное признание, миллион премиальных долларов, огромные для поэта тиражи, лекции в ведущих вузах мира, на которые студенты ломились как на Вудсток, целый венок престижнейших литературных премий. Вся эта слава и почёт достались человеку с аттестатом школы рабочей молодёжи (и то под вопросом).

Кто не в курсе, сажали Бродского не за антисоветчину в поэтических текстах, её там не было в принципе. Сажали его за непонятные стихи, за странные советскому уху метафоры, за богемный образ жизни, подведя под указ о борьбе с тунеядством, в острастку всем остальным. Короче, за то, что не доказал, что поэт и право имеет.

Статьи за тунеядство давно нет в уголовном кодексе. Живи, как хочешь и на что хочешь… лишь бы не воровал (или не попадайся). Но доказывать, что имеешь право называться писателем, всё равно придётся. Есть мнение, что у коллективного Бродского практически нет шансов и сегодня

В России авторитетная комиссия из числа литработников (официальное название профессии) в поте лица и кипения мозга разрабатывает «профессиональный стандарт для писателей». Вряд ли это индивидуальная инициатива, очень похоже на властный спецзаказ. Объясняется это, конечно же, неустанной заботой о творцах - ни в одном российском законе не прописано, кого можно считать писателем, какими правами и обязанностями обладают писатели, а также нет никаких нормативно-правовых документов, регламентирующих писательскую деятельность.

Только зачем это самое регламентировать в стране, где декларировано отсутствие цензуры, а книгоиздание и все отношения, с ним связанные, живут в условиях свободного рынка? Авторское право – это понятно, его сохранность и раньше была прописана в законах, за соблюдением следили различные ведомства и агентства. Сегодня не ходить на службу и писать в стол можно любому, а не только члену Литфонда, как в советские времена. Мало того, ни одного издателя не заставишь печатать заведомо нечитабельное, будь ты хоть трижды признан писателем и у тебя даже стоит гербовая печать в документе.

Да и раньше диплом Литинститута совсем не являлся пропуском в большую литературу, а был просто документом о высшем образовании. Могло помочь только следование «правильному курсу». Тогда ваши вирши годами пылились на полках книжных магазинов и в определённый момент переходили в разряд макулатуры, а вы со вкусом проедали-пропивали гонорар. Сейчас такое не пройдёт… или пройдёт?

Давно исчез самиздат в своём классическом виде – перепечатанные на пишмашинке листочки с бледным «копирочным» шрифтом. Любой гражданин может официально заказать издание своей книги по всем правилам и со всеми прибамбасами, тираж зависит только от кредитоспособности заказчика. А дальше – хоть друзьям раздаривай, хоть сдавай на реализацию в книжные магазины, а там - как пойдёт.

К слову, давно появилась новая специализация – «сетевой писатель», тут вообще без накладных расходов. Хоть обпишись… лишь бы матом не ругался и к насилию не призывал.

Нынешние творцы пера совсем уже не те, что их советские предшественники. Вхождение в писательскую элиту для последних гарантировало безбедное существование даже в момент творческого кризиса – тебя всегда могли отправить в оплачиваемую творческую поездку на встречу с «глубинным» читателем. В принципе достаточно было написать парочку переиздаваемых вещиц, что на всю жизнь обеспечивало неплохой «прожиточный минимум. Плюс приятные мелочи в виде 100-процентно оплачиваемых путёвок в дома творчества, где уже тогда действовала система «всё включено», зарубежные поездки в соцстраны на «встречу с коллегами», писательские кооперативы с щадящими взносами, спемедобслуживание и пр. Сейчас тоже самое доступно любому, но за живые деньги, элитарность в условиях капитализма куда-то испарилась.

Но стандарт всё равно создают. И это настораживает. Писатели, позволяющие себе либеральные взгляды, несовпадающие с новой «генеральной линией», волнуются о введении тотального контроля за творчеством. На месте книгоиздателей я бы тоже заволновался – одни из самых продаваемых авторов, как Акунин, Улицкая, Рубина… в эту линию совсем не вписываются. А именно от них сегодня можно ожидать что-нибудь свеженькое и остренькое на тему «текущего политического момента», что обеспечит шикарные продажи.

Кстати, патриотическое крыло российских писателей только возрадовалось грядущему стандарту… типа площадку под них зачищают, освобождают от ненужного и вредного «либерального шлака». Хотя пресловутый стандарт часто мешает развитию вообще, в науке и даже в медицине славу получают экспериментаторы, ломающие общепринятые рамки стандарта в своей профессии. В литературе же сегодняшняя «стандартизация» запросто приведёт к жёсткой цензуре, только под другим, якобы профессиональным соусом.

А время сейчас по-настоящему писательское. Казалось бы.

Все помнят, какой толчок развитию отечественной литературы дала Вторая мировая война. Сначала появилась «генеральская» проза – события описывались как они виделись из окна штабного «виллиса». Позже «лейтенантская» - от тех, кто познал войну в окопе под артобстрелом. Одна только дополняла другую.

Но уже Афганская кампания принесла какие-то крохи, хотя с момента её завершения прошло больше тридцати лет, могу вспомнить только пронзительную «сержантскую» прозу Олега Ермакова, в которой наши воины-интернационалисты отнюдь не ангелы с чистенькими крылышками. Две Чеченские кампании не дали и того минимума. Наверное, дело в осознании праведности совершённого.

Что даст в этом смысле Украинская спецоперация? Скорее всего, ничего, о ней будут писать те, кто судит о событиях по информации из интернета, в данном случае, источники вторичны. Наши правоохранители поспешили ввести дополнения к закону о фейках, они же, уверен, распространятся и на художественные произведения.

Но совпадение по времени с стандартизацией писательского труда наводит на тревожные мысли. Чтобы не говорили с высоких трибун, одной правды не бывает в принципе, каждая достойна творческого осмысления. Иначе не избежать ошибок.

Поэтому предоставляю слово коллеге по Ассоциации «Вольное дело», писателю и литературному критику Андрею Рудалёву, которого «писательский стандарт» коснётся непосредственно:

- Писатели взыскуют общественного статуса. Как раз накануне в FB увидел фото визитки неведомого литератора, который подписался «флагман современной литературы».

Все-таки в плане статусности сейчас не самые лучшие времена для литературы. Тем более, что наблюдается отчетливая вилка от близкого к сановному положению писателя в Советском Союзе и сейчас же мастер художественного слова практически ничем не отличается от члена кружка кройки и шитья. Впрочем, очень многие по лекалам этого кружка и штампуют свои литературные выкройки, так сказать, соответствуют положению.

Хорошо, обозначат писательские критерии, может пропишут особый литераторский табель о рангах от рядовых до генералов. Но пока не понятно, что от этого изменится. Писатели, прошедшие сквозь игольное ушко критериев, смогут получать особые субсидии на жизнь и на издание? Ни для кого не секрет, что ныне литературное творчество, мягко говоря, не является доходным видом деятельности. Отсюда и процветает самодеятельность, а с другой стороны, издательский монополизм, который все больше обретает черты Карабаса-Барабаса для современной литературы.

Мне кажется, в первую очередь, государство должно решить: нужна ли ему литература и для чего, а уже после этого плясать и заводить разговоры о критериях. Пока же все это выглядит потешным театром.

В свое время государство четко понимало роль той же литературы для сплочения нации, для преодоления тяжелейших испытаний и осмысления своего цивилизационного пути. Теперь же мы только-только отходим от обольщения баблом, когда считалось, что иностранной монетой можно решить все проблемы. Сейчас мы поняли, что оно, на самом деле, ничего не значит, что это пыль. Должны понять и другое, что у нас есть колоссальные богатства – равнозначные природным. Отечественная литература в их числе. Она должна жить и развиваться, чтобы открыть свои новые золотоносные жилы, но для этого ей надо помогать.

В чём хочу возразить коллеге – не помогать, а не мешать. Читатель сам решит, кому помочь своим трудовым рублём. Иначе получится, как с патриотическим кино под госзаказ – одна стыдоба и убытки для бюджета.

Леонид Черток  

24 апрель 09:00 | : Горячая тема / Политика / Культура

Главные новости


Как «денацифицировали» бандеровцев на Русском Севере
Спасти Уйму: «РВК-Архангельск» завершает работы по монтажу и врезке нового дюкера

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Апрель 2022 (291)
Март 2022 (352)
Февраль 2022 (331)
Январь 2022 (323)
Декабрь 2021 (406)
Ноябрь 2021 (353)


Деньги


все материалы
«    Апрель 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20