Пасхальное слово митрополита Корнилия

Митрополит Архангельский и Холмогорский Корнилий в ночь на 24 апреля 2022 года совершил в Ильинском кафедральном соборе областной столицы пасхальные богослужения — полунощницу, крестный ход, Пасхальную заутреню и Божественную литургию.
Владыке сослужили клирики городских храмов, пел архиерейский хор под управлением Татьяны Горшковой.
За Пасхальной заутреней глава митрополии прочитал огласительное слово святителя Иоанна Златоуста на Святую Пасху.
По запричастном стихе архипастырь огласил Пасхальное послание Святейшего Патриарха Кирилла архипастырям, пастырям, монашествующим и всем верным чадам Русской Православной Церкви.
После заамвонной молитвы митрополит Корнилий освятил артос, а по окончании богослужения поздравил прихожан. Приводим полный текст архипастырского слова.
Христос Воскресе!
Сердечно поздравляю всех вас, возлюбленные о Господе отцы, братья и сестры, со светозарным и спасительным праздником Светлого Христова Воскресения, Пасхи Христовой!
В сию светлую пасхальную ночь мы все собрались для того, чтобы прославить Воскресшего из Гроба Христа Жизнодавца. Святой первоверховный апостол Павел говорит нам такие замечательные слова: «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша». Господь воскрес из мертвых, и святые апостолы понесли эту радостную весть всем племенам и всем народам, благодаря их самоотверженному подвигу мы сегодня знаем Воскресшего Христа, прославляем Его и празднуем Пасху Христову, праздников праздник и торжество из торжеств, как поет сегодня Святая Церковь.
«Смерть! где твое жало?! Ад! где твоя победа?! Воскрес Христос — и ты повержен!» — слышали мы сегодня в огласительном слова святителя Иоанна Златоустаго. Будем праздновать Пасху Христову и помнить, какой ценою дана сия Пасха. Дана она Крестными Страданиями Христа Спасителя.
В святые спасительные и радостные дни Пасхи Христовой понесем пасхальную радость в наши дома, поделимся радостью о Воскресшем Спасителе с нашими ближними и дальними, с теми, кто сегодня по болезни не смог посетить храм Божий. Обратимся ко всем с добрым словом пасхальной радости, разделим сию благодатную радость с нашими ближними. Пусть Воскресший Христос согревает наши сердца, помогая преодолевать все скорби и неприязни, которые выпадают на нашем жизненном пути. Пусть радость Воскресения Христова всегда озаряет наш жизненный путь и пребывает с нами до скончания века. Аминь!
Сердечно приветствую всех вас, дорогие братья и сестры, вечно живущим и радующим наши сердца, передающимся из поколения в поколение пасхальным приветствием, которое услышали от ангела Божия жены-мироносицы и передали его святым апостолам, которые затем понесли это приветствие во все концы земли: Христос Воскресе!
(по материалам Архангельской епархии)