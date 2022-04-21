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Спасти Уйму: «РВК-Архангельск» завершает работы по монтажу и врезке нового дюкера

Как сообщается в официальной группы компании «РВК-Архангельск» в социальной сети ВКонтакте, операция по спасению поселка Уемский Приморского района от обезвоживания вышла на финишную прямую.

Накануне в течение всего дня и до полуночи цех строительства сетей «РВК-Архангельск» прокладывал под рекой Юрос новую ветку дюкера диаметром 250 мм и длиной порядка 80 метров. Монтаж велся методом горизонтально-направленного бурения, что позволяет работать быстро с наименьшим нанесением вреда окружающей среде, поскольку для работы нужны только две небольшие траншеи для пилотирования.

Ночью цех водопроводной сети предприятия соединили в колодце один конец трубы с действующим водоводом, сегодня с 8 утра на объекте работает еще одна бригада водопроводчиков. Они соединяются в колодце на противоположной стороне реки.

Как рассказал мастер цеха водопроводной сети «РВК-Архангельск» Роман Сахаров, к этому моменту идет подгонка труб, подготовка к соединению: «Буем стыковаться с трубой и задвижкой».

За работами в режиме 24/7 наблюдают глава МО «Уемское» Константин Поляшов и представители администрации Приморского района. Вчера перед началом монтажа на объекте провел рабочее совещание зампред правительства Архангельской области Дмитрий Рожин. Он и министр ТЭК и ЖКХ Сергей Дементей курируют весь процесс работ. Доклад с объекта – каждые два часа.

«Я должен владеть обстановкой на месте, - говорит Константин Поляшов, глава МО «Уемское». – Работы идут в плановом режиме. Темп работ специалистов «РВК-Архангельск», профессионализм, техника – все на должном уровне. Работы ведутся качественно и без задержки».

Плановое завершение работ и подача воды в систему – вечер 21 апреля.

Напомним, поселок Уемский остался без водоснабжения 18 апреля в результате утечки на старом дюкере. Он также проходил под руслом реки Юрос. Силами Приморского района было не справиться с аварийной ситуацией, поэтому глава района Валентина Рудкина обратилась к руководству «РВК-Архангельск» и Правительству Архангельской области. В результате было оперативно принято решение о строительстве нового дюкера и подключения его к существующему водопроводу.

21 апрель 13:58 | : Горячая тема / Будни

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