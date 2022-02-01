Артефакты кухни Древней Руси. То, что сегодня в рот не полезет

Один из постулатов современных «квасных» патриотов – «не нужны нам эти западные авокадо-лобстеры, нужно возвращаться к своим кулинарным корням!». Продукты и напитки наших предков часто приводятся в пример как образец вкусной, здоровой и натуральной пищи. Действительно, от чего-то слюнки буквально текут ручьем.
Однако в мире блинов, кальи и паровой осетрины были весьма непонятные примеры славянской любви ко всякому странному продовольствию, которое сегодня вряд ли кто возьмет в рот. А древние русичи трескали чуднОе питание за обе румяных щеки! Посмотрим на их кулинарные «изыски» в Страстную неделю, когда по любому приходится себе во многом отказывать.
Даже сейчас, когда несчастных бройлеров разделывают до последнего сантиметра жадные предприниматели, продавая нам в пакетиках на рынках и в "Пятерочках", мы не найдем там петушиных гребешков. Как этот гребешок есть? Странный красный хрящ с птичьей головы, что дрожит в руке аки живой и совершенно не внушает аппетита.
Да и странно кушать петушиную прическу. А наши прадеды потребляли гребешки с удовольствием! Гребешки кушали дворяне и цари, их закладывали в чугунок, добавляли траву и грибы, тушили и потом клали в ржаной хлеб, поливая черничным соусом. Стоил такой продукт дорого, гребешок ведь на петушке один, а надо пятьдесят штук за присест!
Вообще нравы тех времен выглядели необычно. Например, при царице Анне Иоановне подавали пироги с воробьями. И когда разломаешь такой пирог, из грустных жареных друзей вылетала на тебя одна живая птичка! Вот такой старорусский прикол, не раз описанный в классической литературе.
Это блюдо запорожских казаков очень любили русские средневековые путники, что ехали их Петербурга в Москву неделю на дилижансе. По сути, вы везете в сумочке булькающий свиной желудок, в котором плотно набиты разнообразные внутренности несчастного порося. Легкие, печень и даже сама свиная голова в виде срезанного с нее мяса.
Перерубленное в мясной фарш, перемешанное с луком и перцем, оно маринуется в самом свином желудке, который одновременно и походный контейнер. И знайте - чем дальше едете, тем будет вкусней. А готовится просто - вынул желудок, сварил и на костре обжарил, приятного аппетита!
Самое название о многом говорит. Это слабосоленая протухшая рыба, которую квасили (держали) в бочках и ямах с соответствующим тухлым душком. Ведь рыбы ловили на Руси много, съедали не всю или солнце виновато. Но негоже божью тухлую тварь просто выбрасывать! Так сказать, создалось русское безотходное протухшее производство.
В огромной деревенской яме, выложенной листьями и глиной, масса сброшенной рыбы медленно превращалась в однообразный рыбий холодный суп. Паразиты гибли в соли и через месяц яму открывали. И деревянными ведрами черпали тухляшку, добро пожаловать к праздничному столу!
Каша из топора русских народных сказок действительно существовала. Не всегда у крестьян Руси было масло, мясо и рыба, в голодные времена поедался окружающий природный ландшафт. В виде травы и березок. Камыши с ближайшего болота выкорчевывали с корнями, в корнях был сахар и крахмал. А стеблями камышей протыкали монголов.
Корни камышей шли в дело, их сушили на скамейках на солнце, потом делили на волокна и перерабатывали в камышовую муку. А мука - это ведь хлеб, остается замесить тесто и засунуть в русскую печь камышовые шанежки!
Не было камыша, у нас была береза! Надо только срезать всю березовую кору и взять внутреннюю нежную часть на хлебушек. Кору шпарили кипятком, а потом долго варили, получая березовую кашу внешне похожую на овсянку, из-за маленьких сучков.
Ну и конечно трава лебеда, древний сорняк тоже шел в голодный русский рот! Месили лебединые котлеты, варили щи, а если перемешать лебеду с молоком и яйцом выйдет у вас экологическая лебедовая каша!
А вы рискнули бы подать такое на Пасхальное разговение?
Источник: https://zen.yandex.ru/media/rubez/kuhnia-drevnei-rusi-strannaia-eda-kotoruiu-my-ne-budem-est-segodnia-61c6163f8e7f4059547ae056?&