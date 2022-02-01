Маймаксанский потоп: Кто виноват и что делать?

Причина подтопления посёлка Гидролизного завода — некачественная работа канализационной станции «Водтранссервиса».
Это сегодня признал заместитель главы администрации Маймаксанского территориального округа, начальник отдела ЖКХ и благоустройства Андрей Доронин, слова которого цитирует официальный паблик мэрии в соцсети ВКонтакте:
«Подтопление улиц в Маймаксанском округе стало возможным из-за некорректной работы канализационной насосной станции. Ей владеет частный собственник, который по своему усмотрению останавливал работу КНС, что и стало причиной подтопления… На прилегающих территориях образовалось подтопление из-за талых вод, его в ближайшее время устранят силами «РВК-Архангельск». Сейчас на подтопляемом участке уровень талых вод снижается».
Сообщается, что с собственником РКНС - хозяином ООО «Водтранссервис» Сергеем Редькиным, «проведена работа о недопустимости в дальнейшем подобных действий». Как метко заметили коллеги из «Эхо Севера», Редькину просто «погрозили пальчиком».
Как сообщили ИА «Руснорд» в пресс-службе «РВК-Архангельск», бригады цеха канализационной сети предприятия в постоянном режиме осуществляют откачку воды.
«РВК-Архангельск» эксплуатирует сети в Маймаксанском округе надлежащим образом, - уточнили в компании. – Наши сети идут от порта Экономия, всего в Маймаксе у нас 6 канализационно-насосных станций небольшого объема, стоки с которых поступают на РКНС на ул.Менделеева, 2, принадлежащую «Водтранссервису». Если мощностей станции не хватает, прилегающую территорию начинает топить. От своей РКНС транзитер согласно договора о транспортировке стоков транспортирует их до Центральных очистных сооружений канализации в Северном округе. По условиям договора «Водтранссервис» не имеет права приостанавливать работу насосов на своей КНС».
Отметим, что в Маймаксе напрочь отсутствуют дренажно-ливневые сети, и вся талая вода в период половодья поступает в канализационные коллекторы.
Обследование магистральных и внутриквартальных сетей посёлка Гидролизного завода подтвердило, что канализационные коллекторы «РВК-Архангельск» работают в штатном режиме, аварий и утечек не выявлено.
«Для нормализации ситуации компанией «РВК-Архангельск» совместно с администрацией округа организована совместная работа по осушению прилегающей территории. Для этого задействована необходимая специализированная техника предприятия, которая будет работать до полного устранения последствий подтоплений», — подчеркнул директор по производству «РВК-Архангельск» Максим Мартынюк.
Вслед за коллегами-журналистами «Эха Севера» ИА «Руснорд» так же задается вопросом: разве это нормально, когда система водоотведения разорвана – и часть ее принадлежит частному лицу?
КНС — объект жизнеобеспечения. Но он почему-то находится в частных руках. У собственника явно всё идёт прахом и из рук вон валится. Так надо забрать у него всю эту КНС принудительно, национализировать и отдать в концессию добросовестным людям. А самого Редькина либо отдать на беседу с местными, либо правоохранителям.