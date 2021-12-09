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«Если любовь ушла…». Диалоги на «Руснорде» о политике и вере

Иногда материалы, размещенные на нашем сайте, становятся предметом содержательных дискуссий, которые сами по себе достойны публикации. Что мы и делаем, заручившись согласием всех участников диалога.

 [21:21, 09.12.2021] Михаил: Прочитай, что думаешь? http://rusnord.ru/hot/53590-esli-zavtra-vojna-vzgljad-iz-arhangelska.html

[21:50, 09.12.2021] Алексей: Добрый вечер, Михаил!

Ознакомился с твоей "молнией».

На мой взгляд, заигрываешь "фактами": настроения сторон (США и России) где-то преувеличиваешь (о включении Украины в НАТО США заявили однозначно отрицательно на следующее десятилетие), где-то "тушуешь" (позиция России предельно ясно была "донесена" президентом в обращении к Федеральному собранию (о "красной" черте, которую не следует переступать).

А вообще, лично меня ничто не удивит. Мир (Человечество) уже у "красной черты", уже видим и "глады, и моры, и военные слухи", мир перевернулся (сострадание, любовь (не влюбленность), честь, достоинство, милосердие, честность, верность, целомудрие, скромность и т.п. принимаются за слабость и юродство) - все предвестники мировой катастрофы налицо.

Покайтесь, ибо приблизилось Царство Божие! (И.Х., Иоан Предтеча).

[22:15, 09.12.2021] Михаил: Байден впервые заявил, что ему плевать на мнение России, ситуация такова - факты остаются фактами, можно по-разному их осмысливать.

[12:25, 14.03.2022] Михаил: Прочитай, что думаешь? http://rusnord.ru/hot/54687-a-komu-mat-rodnaja-vpechatlenie-ot-poseschenija-arhangelskih-magazinov.html

[20:32, 14.03.2022] Алексей: Михаил, добрый вечер, Людмиле передай привет!!!

Если хочешь мою оценку, твоя статья у меня вызывает обеспокоенность.

На мой взгляд, она может привести к большему, ярко выраженному разделению и конфликту интересов в российском обществе. А это, в настоящих обстоятельствах, не на пользу государству, в котором мы все живём.

[20:33, 14.03.2022] Алексей: ... Даже, если в рамках Архангельской губернии

[20:36, 14.03.2022] Алексей: публично выступающий человек несёт повышенную ответственность за всё им произнесенное. Ты человек образованный, а значит отдаёшь себе отчёт.

[20:36, 14.03.2022] Алексей: значит, осознанно выступаешь в роли сепаратиста.

[20:37, 14.03.2022] Алексей: и это меня беспокоит.

[20:40, 14.03.2022] Михаил: Конфликт уже есть, его надо решать и чем скорее, тем лучше. Кстати, редактор немного урезал афоризм перед статьей в оригинале вторая часть звучит так = кризис это когда потеряли работу Вы Гарри Трумэн, надеюсь ты знаешь кто это, смысл поменялся?

[20:43, 14.03.2022] Алексей: Я не спорю о наличии или отсутствии конфликта, он всегда есть. Я об обострении.

[20:45, 14.03.2022] Михаил: Сепаратистом, на Украине так называют защитников ДНР и ЛНР, которым я и являюсь. Нам надо строить социальное государство.

[20:45, 14.03.2022] Михаил: об обострении чего.

[20:54, 14.03.2022] Алексей: Конфликта

[20:59, 14.03.2022] Михаил: Я говорю о разрешении конфликта

[21:08, 14.03.2022] Алексей: Извини мою неграмотность. Перепутал политику "отделения" (чего-либо) (сепаратизм) и "разделение". Я говорил о разделении мнений.

[21:11, 14.03.2022] Алексей: Я о создании комитета (или другого органа), регулирующего цены из информационной программы (кстати, архангельской), слышал вчера или позавчера.

[21:15, 14.03.2022] Алексей: В этом есть здравый смысл.

[21:19, 14.03.2022] Алексей: но моя оценка относится не к разрешению проблемного вопроса ценообразования (здесь я согласен), а к критической оценке государственной власти РФ. При этом ты употребляешь: "А в США -...".

[22:13, 14.03.2022] Алексей: Миша, надеюсь, ты не обиделся на меня. Я постарался выразить свою обеспокоенность.

[22:30, 14.03.2022] Алексей: Я согласен с тобой, государство должно быть социальным - основанным на принципе "справедливого распределения продуктов труда, при котором богатый поддерживает бедного, здоровый - больного, трудоспособный - престарелого. Когда в обществе обеспечение жизни, здоровья и минимального благосостояния всех граждан считается безусловным приоритетом при распределении материальных средств." (из "Основ социальной концепции Русской Православной Церкви", раздел IV).

[22:31, 14.03.2022] Михаил: Я тоже так хочу.

[22:43, 14.03.2022] Алексей: как этого достичь? Я себе затрудняюсь ответить. В теории, наверное, каждый должен стремиться быть "социальным" Человеком с большой буквы "Ч". Тогда общество будет человечным.

[22:47, 14.03.2022] Алексей: кстати, сам по себе принцип не новый, он основан на заповеди Божией "О любви к ближнему" ещё ветхозаветных времен.

[22:47, 14.03.2022] Алексей: Спокойной Вам ночи!

[23:45, 14.03.2022] Михаил: Я так думаю, что ты не понял основной мысли этой статьи она указывает на наши слабые стороны чтобы их решить, как в годы ВОВ.

[23:51, 14.03.2022] Алексей: Я согласен. Об этом у вас в телепередачах говорят.

[00:09, 21.03.2022] Михаил: Посмотри фильм М. Ромма «Обыкновенный фашизм».

[09:54, 21.03.2022] Алексей: Михаил, прекращай с фашизмом сравнивать государственный строй России, это кощунство по отношению к народу и в корне не верно.

[10:00, 21.03.2022] Михаил: ну во-первых, я не сравниваю, во-вторых, сейчас наша цель на Украине денацификация, а в этом фильме показано как целая нация заболела нацизмом и как ее потом лечили.

[10:21, 21.03.2022] Михаил: пока нет итогов «спецоперации» и цифр потерь, а самое главное не понятно, что с экономикой, надо подождать, кстати мировое коммунистическое движение не поддержало операцию, думает, а оно самые радикальные антифашисты.

[16:30, 21.03.2022] Алексей: сегодня в итоговой программе "ВЕСТИ" была процитирована высказывание из "О сопротивлении злу силою" – так называется книга выдающегося русского философа Ивана Ильина, написанная в Берлине почти сто лет назад, в 1925 году. Ильин – один из пассажиров того самого "философского парохода", о котором мы недавно рассказывали, группы вынужденных эмигрантов из Советской России. Сливки русской интеллигенции, не принявшие советскую власть.

В своих принципах Ильин был непреклонен, хотя его не раз бросали в тюрьму. Лишь ордеров на арест со стороны ЧК – 6 штук. Принудительно выслан из Советской России под угрозой расстрела. Полемизируя со Львом Николаевичем Толстым, сторонником ненасилия, философ Иван Александрович Ильин на опыте Гражданской войны в России ставит вопрос так: "Может ли человек, стремящийся к нравственному совершенству, сопротивляется силою и мечом? Может ли человек, верующий в Бога, приемлющий его мироздание и свое место в мире, не сопротивляется злу мечом и силою?

[17:09, 21.03.2022] Михаил: поэтому в СССР он был запрещен как идеолог фашизма, он восхищался Муссолини и, что хуже Гитлером. Я сам удивился, когда «Вести» его процитировали (см. Википедию) может, «Вести» прощупывает ситуацию(?) нового «социального государства» - грамотные люди поняли именно так, вспомни наш разговор о новом «социальном государстве».

[18:27, 21.03.2022] Алексей: не знаю, кого он поддерживал, но мысль выражена правильная, я с ней согласен.

Михаил: с чем?

[18:28, 21.03.2022] Алексей: ... о необходимости проводить военную операцию

[18:33, 21.03.2022] Алексей: Мне кажется, ты не верно относишь себя к "болоту", но поддерживаешь тех, кто осуждает решительность госвласти.

[18:45, 21.03.2022] Алексей: война никому не нужна, но по-другому никак уже нельзя было.

[18:56, 21.03.2022] Михаил: Я не отношу себя к пацифистам   но и не отношу себя к наивным  ура-патриотам  ,жертвам пропаганды, я говорю надо подождать с оценками, я так же разговаривал с коммунистами которые подписали обращение за мир, а их исключили из партии.

[19:06, 21.03.2022] Алексей: правильно сделали!

[19:07, 21.03.2022] Михаил: Ты с ними солидарен?

[19:07, 21.03.2022] Алексей: С теми, кто исключил

[19:19, 21.03.2022] Михаил: они ведь тоже себя считают патриотами Родины, но я с ними разговариваю как бы с твоих позиций, ссылаюсь на книгу В Суворова «Ледокол», ты знаешь ее, они меня считают ура- патриотом, а я «болото», мы находимся «внутри» ситуации – не можем ее оценить объективно, вспомни Афган, как к нему относились в начале операции и после ее завершения. У меня есть приятель – воин «афганец», знаешь какая у него пенсия – 1800 рублей в месяц….

[20:09, 21.03.2022] Михаил: ты хоть «Ледокол» то читал?

[00:05, 22.03.2022] Алексей: Нет

[00:10, 22.03.2022] Михаил: так почитай, он доказывает, что СТАЛИН готовился к превентивному удару по Германии, но не успел, а Путин успел.

[00:29, 22.03.2022] Михаил: как ты малообразован, Ильина не знаешь, Суворова не читал, Энгельса тяжело, как напоминаешь одного товарища, прочитал идиота Коновалова С.С. «Я забираю вашу боль» и молится на него, губя свое здоровье и психику, наверно это генетически заложенный догматизм.

[07:36, 22.03.2022] Алексей: НОВЫЙ ЗАВЕТ написали, с твоей точки зрения, самые простые и малообразованные люди (рыбак, врач, сборщик налогов).

[07:37, 22.03.2022] Алексей: Теперь ЭТА книга - самая великая в мире.

[07:38, 22.03.2022] Алексей: не согласится с этим только невежда.

[07:46, 22.03.2022] Алексей: ТЕОРИЯ (подчеркиваю) вашего материализма рушиться в самом начале - в моменте происхождения этой самой материи.

[07:57, 22.03.2022] Алексей: Материализм отвергает духовность, а она является основополагающим принципом человечности и единственным отличием человека от любого животного.

[08:27, 22.03.2022] Алексей: Вся вселенная является тварной, мы наделены разумом для познания Творца через Его творение.

[17:25, 05.04.2022] Михаил: Ответ. 1. Материализм не отвергает духовность, он говорит, что человек познает мир через органы чувств речь, зрение, обоняние, и т.д. представь, что будет из себя представлять ребенок в 5 лет при отсутствии у него зрения и речи какая, может быть, у него духовность? Сознание есть высшая форма материи, материя — это объективная реальность, данная нам в ощущениях.

[17:27, 05.04.2022] Алексей: Наше сознание — это материя? Кем данная?

[17:34, 05.04.2022] Михаил: Ответ .2. Человечность — это комплекс моральных и нравственных норм, они есть производное от условий общественного бытия. Бытие в Древнего Рима отличается. От нашего бытия следовательно, что было моральным тогда, сейчас нельзя делать, общей морали нет. Нет и общей человечности.

[17:40, 05.04.2022] Михаил: Ответ. 3. Разум, сознание. я уже писал, есть высшая форма развития материи и он(человек) познает мир через свои органы чувств и интеллект. Сознание, с физической смертью этот процесс прекращается, но люди передают комплекс знаний другим людям.

[17:42, 05.04.2022] Михаил: Материя вечна, во всяком случае до начала Большого. взрыва что было до этого мы ПОКА не знаем.

[17:51, 05.04.2022] Алексей: ЛЮБОВЬ

[10:01, 06.04.2022] Михаил: Любовь это одно из форм чувств, эмоций характерных для Сознания, заметь не только человеческого, собаки очень эмоциональны и также испытывают любовь, ученые пришли к выводу что это определенная химическая реакция на окружающею среду, в молодости, когда организм молодой она проходит очень сильно. Любовь вне Сознания невозможна. Сознание — это продукт развития органического мира. В неорганическом мире, которым в большинстве является Вселенная нет чувств, нет эмоций значит нет и Любви, там действуют только законы физики. Невозможно представить любовь какой-то звезды к планете.

[12:25, 06.04.2022] Алексей: Любовь — это не чувство, тем более - не проявление чувств, Она не имеет начала и конца, она вечна, не тварная. Любовь проявляется в делах милосердия, заботе о слабых, самопожертвовании ради других, просто в добрых и искренних отношениях одного человека к другому. Любовь создаёт, Она есть причина всему существующему. Отсутствие Любви, нежелание следовать Ей ведёт к разделению, разрушению, гибели всего.

Михаил: даже в христианском понимании: Любовь — это добродетель человеческая, следовательно она эмоция, т.е. Она имеет ОБЪЕКТ и СУБЪЕКТ. Есть тот, кто любит и есть тот, кого любят, она отношение одного к другому. Она есть чувство глубокой симпатии. Она присуща только человеку, со смертью человека, со смертью его сознания она уходит. Но в не уходит из человеческого этноса. Если случится непоправимое и она уйдет – человечество погибнет. Здесь я с тобой полностью согласен, хотя у нас и разные мировоззрения.

 Потому, когда я сегодня смотрю на те чудовищные преступления, что творят на Украине нацисты против своего населения и российских пленных солдат, я думаю – у них ушла Любовь, а раз ушла любовь из их сознания, они неизбежно погибнут.

 Это закон природы!

Подготовил к публикации Михаил Скоморохов

(фрагмент картины «Сократ и Платон»)  

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