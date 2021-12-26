Язь и лещ. Ироничная проза

- Смотри-ка, Лещик, какими жирными червячками угощают нас эти, из верхнего мира! И совершенно задаром! Это тебе не рачки, мальки и прочая мелюзга, которая в нашей заводи водится. Какие аппетитные! Вот что значит бескорыстие и благородство. Могли бы сами съесть, а дарят нам.
- Дурак ты, Язь, они сами червей не едят – это раз. Во-вторых, вся эта щедрость не просто так…
- Разумеется, не просто так. От широты душевной: накормим братьев меньших. Это у них так называется.
- А ты посмотри внимательно, на что эти вкусные черви нанизаны?
- На штуки какие-то. Подплыл, снял, съел.
- Точно ты дурак! Это же крючки рыболовные. Они тебя за губу зацепят и наверх потянут.
- Вот это здорово! Так хочется в верхнем мире побывать… Ну и что, что губу порвут крючком – заживет. А там – солнце, широта, простор, не то, что здесь: темно, мутно, тина, живности съедобной мало, да ее еще добыть надо. А тут, не прилагая лишних усилий, можно полакомиться и подняться на самый верх.
- Речные боги! Знаешь, что с тобой станет наверху? Будешь задыхаться на песке, а потом тебя выпотрошат и бросят в рыбацкий котел вариться. Ты этого хочешь?
- Сам-то откуда знаешь все эти подробности?
- Те, кто с крючков сорвались, рассказывали. Они видели своими глазами.
- Они же намеренно страшилки придумывают. Не хотят, чтобы другие рыбы увидели солнечный мир. Эгоисты, не желают поделиться своим счастьем.
- Они предупреждают дурней вроде тебя об опасности!
- Опасности? Между прочим, недавно эти, из солнечного мира, щуку на блесну поймали. Помнишь ее? Скольких наших пожрала, проклятая. А теперь вот ее саму… Избавили нас от вечной угрозы.
- И ты, дружок, отправишься следом за нею.
- И отправлюсь! Какие все-таки великодушные существа эти люди: и кормят нас задаром, и от хищников спасают, и дают возможность на мир посмотреть! Поплыли туда! И наедимся, и наверху побываем.
Анатолий Беднов