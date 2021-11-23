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Информационно-аналитический портал
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О милых дамах в шутку и всерьёз

***

Совет мужикам, для применения:

Если хотите, чтоб мир был прекрасен,

Кормите чаще зверя настроения –

Он в женщине коварен и опасен.

 

***

Прибыл на вызов техник-сан,

Оценил проблему реально:

«Систему надо менять, мадам.

И жизнь свою. Кардинально».

 

***

«О закрой свои бледные ноги».

В.Брюсов

 

Афродита, богиня, сеньора!

Не казни. Мою плоть пожалей.

Убери от голодного взора

Круассаны манящих персей.

 

***

Трындела заунывно сетевая красава,

Уминая остатки веганского обеда:

«Любофф в игноре у нашего пиплхава.

Нынче в тренде бренды бреда».

 

***

Шепчет тоска голосом Сатаны:

«Смирись. Я – твой господин».

Но поёт светло гитара Сантаны:

«Живи, люби, ты – не один!».

 

***

Давая имена Любви,
 И суть её обоЗначая,
 Идёшь путём ума. Увы,
 Лишь сердце чувствует

И Знает.
 

***

МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ
 
 Дух и Материя едины изначально.
 Они в Основе Жизни Творения.
 Их разделение Душе печально.
 Тоскует Душа по Единенью.

 

***

Если видишь в другом человеке черты

Лишь дурные, тебе не импонирующие,

Знай, пред тобой не другой, а ты-

Слепой, ближнего невидящий.

 

***

Всё Сущее – Необходимо.
 Нет лишнего нигде и ничего
 Ты Знаешь о творении Всего,
 Поскольку мысли Это зримо.
 
 Так почему же свет в себе любя,
 Не принимаем мрак души незримой?
 И темнота Необходима

Для понимания себя.

 

***

Виноват. Сочиняю, милая.
 Знаю - грех на себя беру.
 Отмолю его пред могилою,
 А потом уж и Там…Навру?

 

***

Они сошлись в предельной простоте,

(В той, что не надо объяснений):

Бескрайний луг в июльской красоте,

Небесный океан и Баха гений.

 

И завершило время бег.

Открылись Вечности ворота,

Шагнул в нирвану человек.

Блаженного полёта!

 

***

Построив пирамиды слов
 И бесконечность заключений,
 О женском мире не готов
 Сказать: «Я знаю!»,- даже гений.

 

***

Так в чём же Миссия России,
 Занявшей огромную  сушу?
 Быть может, принять Мессию
 В свои пространства и Душу?


 ***

Даёт надежду мудрым людям

Слов сочетание ТОТ СВЕТ.

Мы были, есть и всегда будем.

Мы  вечны. Смерти нет.


Александр Чашев

 (на фото: март в родной деревне автора)

08 март 11:30 | : Горячая тема / Культура

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