О милых дамах в шутку и всерьёз

***
Совет мужикам, для применения:
Если хотите, чтоб мир был прекрасен,
Кормите чаще зверя настроения –
Он в женщине коварен и опасен.
***
Прибыл на вызов техник-сан,
Оценил проблему реально:
«Систему надо менять, мадам.
И жизнь свою. Кардинально».
***
«О закрой свои бледные ноги».
В.Брюсов
Афродита, богиня, сеньора!
Не казни. Мою плоть пожалей.
Убери от голодного взора
Круассаны манящих персей.
***
Трындела заунывно сетевая красава,
Уминая остатки веганского обеда:
«Любофф в игноре у нашего пиплхава.
Нынче в тренде бренды бреда».
***
Шепчет тоска голосом Сатаны:
«Смирись. Я – твой господин».
Но поёт светло гитара Сантаны:
«Живи, люби, ты – не один!».
***
Давая имена Любви,
И суть её обоЗначая,
Идёшь путём ума. Увы,
Лишь сердце чувствует
И Знает.
***
МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ
Дух и Материя едины изначально.
Они в Основе Жизни Творения.
Их разделение Душе печально.
Тоскует Душа по Единенью.
***
Если видишь в другом человеке черты
Лишь дурные, тебе не импонирующие,
Знай, пред тобой не другой, а ты-
Слепой, ближнего невидящий.
***
Всё Сущее – Необходимо.
Нет лишнего нигде и ничего
Ты Знаешь о творении Всего,
Поскольку мысли Это зримо.
Так почему же свет в себе любя,
Не принимаем мрак души незримой?
И темнота Необходима
Для понимания себя.
***
Виноват. Сочиняю, милая.
Знаю - грех на себя беру.
Отмолю его пред могилою,
А потом уж и Там…Навру?
***
Они сошлись в предельной простоте,
(В той, что не надо объяснений):
Бескрайний луг в июльской красоте,
Небесный океан и Баха гений.
И завершило время бег.
Открылись Вечности ворота,
Шагнул в нирвану человек.
Блаженного полёта!
***
Построив пирамиды слов
И бесконечность заключений,
О женском мире не готов
Сказать: «Я знаю!»,- даже гений.
***
Так в чём же Миссия России,
Занявшей огромную сушу?
Быть может, принять Мессию
В свои пространства и Душу?
***
Даёт надежду мудрым людям
Слов сочетание ТОТ СВЕТ.
Мы были, есть и всегда будем.
Мы вечны. Смерти нет.
Александр Чашев
(на фото: март в родной деревне автора)