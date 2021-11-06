Трюдо должен уйти. Канадский майдан-3

Предыдущие публикации на эту тему здесь и здесь.
Перевод подписи под карикатурой: - Очень рад, что наконец-то со службы возвращаешься домой, папа. Как прошел день сегодня?
- Все хорошо. Побил вот невиновных людей, которые слишком рьяно защищали свою свободу, сынок.
Мы все оказались в одной ковидной лодке - планете Земля.
Все народу ведут себя по-разному.
Канада показала нам свой путь - конвой Свободы.
Давайте обсудим.
Всегда, когда начинаю писать статьи о странах Big Arctic 8, куда входит и Россия, — невольно напрашиваются сравнения.
Маленькая Норвегия с последними блестящими нефтяными и спортивными успехами. Многонациональная хоккейная с диверсификационной экономикой Канада.
Моя Россия тоже многонациональная, невероятно богатая ресурсами страна с необычайно красивыми людьми и, что скрывать, несправедливо разделенная по уровню доходов. Это еще предстоит исправить налоговым инструментарием.
Добавьте сюда общества среднего класса из США, Финляндии, Дании и получите основных солистов мирового арктического оркестра, который со своих берегов видит свое основное богатство будущего - плывущие айсберги. Если не все ясно, тогда скажу проще. Пресная вода уже становится основным богатством человечества.
Но вернемся на канадский берег и последним событиям в провинции Онтарио и Оттаву, где и был создан этот арктический оркестр-Big Arctic 8.
2 недели конвой свободы канадских дальнобойщиков упорно стоял на своем. Дайте выбор решать самим, не смейте решать за нас наши вопросы.
К дальнобойщикам начали подтягиваться другие. Мирные акции совершенно мирных людей обескуражили полицейских, когда правительство начало наступление на тракеров. (truckers). Собрали 10 миллионов долларов в поддержку. Счета заблокировали. Фонд, в который собирали деньги, немедленно объявил об этом и дело рассматривается в суде. Грузовики, или по-нашему «фуры» на улицах столицы наносят вред экологии?
Кто спорит, и водители стали дружно выставлять плакаты, почему они это делают. Закрыли общественные туалеты. Жители Оттавы стали сразу же пускать в туалет водителей грузовиков. Запретили приносить солярку в канистрах и стали штрафовать?
Сотни канадцев стали демонстративно приносить пустые или наполненные разными соками канистры. Негде принять душ в течение двухнедельного противостояния и невозможность для протестующих разместиться в гостинице? Жители домой стали размещать водителей, зачастую и их семьи, в своих домах.
Конец января — первые дне недели февраля выдались морозными. До минус 30 ночью. И нашлись «антивэкси» , кто в дневные часы вышли на улицы с протестами в одних трусах с требованием самим решать свою судьбу. Молодой чиновник федерального правительства, папа троих детей простоял с плакатом вернуть ему работу до тех пор, пока холод не сковал его.
Непростая ситуация. Кто спорит. Канадские официальные медиа дружно запели о важности единства и вакцинации, о «маргинальном меньшинстве», о «единичных» случаях протеста.
О, как это знакомо. А ведь канадской журналисткой братии нужно сделать всего два шага, чтобы открыть занавески офисов большинства изданий и все предстало бы пред глазами.
Мирное шествие тысяч грузовиков, сотен километров перекрытых дорог и тысяч людей стоят перед порогом парламента Страны кленового листа уже почти две недели. О них и споткнуться можно по пути на работу. Но шкурный интерес взял верх. Канадские независимые СМИ сделали свои опросы, взяли десятки интервью и нашли картину совсем другой.
Не улыбайся, читатель, когда говорим о независимых изданиях. Они, конечно, тоже кем-то оплачиваются. Но интервью с братом премьера Канады Дэном, участниками мирной акции протеста, наблюдателями, сочувствующими сделали их очень популярными.
«Я пришел, чтобы поддержать своего сына, хорошего семьянина и мирного канадца, которого уволили, за отказ вакцинироваться. Такой премьер, который обрекает моего сына на нищету и бесправие, мне не нужен. Наш премьер Джастин Трюдо должен уйти» - говорит 60-летний Майкл в интервью каналу Fox news.
Властям не позавидуешь, когда ситуация выходит из-под контроля, когда совсем недавно было объявлено о введении режима ЧС в Онтарио. Решением суда в субботу 12 февраля дальнобойщиков обязали освободить мосты, связывающие Канаду с США. Иначе США грозят остановить работу американских заводов на канадской земле.
Давайте разбираться с этим все вместе. В конце концов, планета Земля у нас одна и расстояние перестало играть такую существенную роль.
«Омикрон» менее опасен и подставлять свое тело под полигон медицинских испытаний никто не хочет.
Подлили в огонь инструкции канадским медицинским учреждениям, который избрали главным ответом в своей guide-line - слово «нет» обращающимся за помощью. «Нет» - отсрочкам вакцинации, «нет» - отводам по медицинским показателям даже если были осложнения после первой прививки, «нет» - отсрочке детям после 12 лет.
Законопослушные канадцы получили такую дозу совершенно разношёрстной информации, что растерялись. Процент вакцинированных стал резко падать, особенно вакциной «Пфайзер». «Одноукольный» Джонсон оказался доступен главным образом жителям США, и кто не успел из канадцев привиться Джонсоном в Штатах - тот опоздал.
Выезд из Канады «одноукольным» и «антивэкси» на сегодня запрещен. Запахло если не диктатурой, то чем -то другим, чем Канада никогда не славилась. Многие канадцы стали говорить, что живут как в дурном сне, очень надеются проснуться снова в нормальной демократической стране.
Никогда раньше премьер-министра Канады канадцы ни с кем не сравнивали. Джастин Трюдо удостоился этой части впервые. С помощью канадских карикатуристов все вдруг увидели, что Трюдо в профиль - ну вылитый Фидель Кастро. Ну вылитый советский союзник.
Еще этого не хватало, вздохнула канадская «прогрессивная общественность».
«Тракеры» говорят, что будут стоять до конца. Канадский конвой свободы сделал прививку европейским собратьям и мирное, абсолютно мирное движение перекинулось на страны ЕС - Бельгию, Голландию, Германию.
Куда потом и что с этим делать?
Движение пока идет по нарастающей. Мировые правительства должны не думать об немедленном «вкалывании» десятков тонн антиковидной вакцины разных марок. Пусть это и немалый бизнес. Все это можно сделать или не сделать только после умного анализа текущей ситуации и честного открытого диалога с народом. Иначе может случиться похуже, чем с известной ситуацией на другом полушарии Земли.
Но там совсем другая история...
Владимир Харлов