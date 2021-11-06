По ту сторону правосудия. Экс-депутат АрхГорДумы делится тюремным опытом

Добрый день, уважаемые Архангелогородцы!
Я рад снова обратиться к вам, как это делал в последний раз более 10 лет назад. Я давно уже не живу в Архангельске, но мысленно я всегда в своем родном городе. Все мои друзья, знакомые, родственники, все самое светлое в моей жизни было именно в Архангельске.
Для тех, кто слышит обо мне впервые, представлюсь. Меня зовут Воробьев Виктор. В 2005-2006 годах я был Депутатом Архангельского Городского Совета Депутатов. Со мной связано, пожалуй, самое первое и самое громкое уголовное дело в отношении представителя власти. Уже потом потоком пошли дела бывшего мэра Донского, депутата Областного собрания Таскаева, ректора Медицинской Академии Сидорова и многие другие, менее известные дела.
Я был, наверное, первым депутатом Горсовета, которого осудили на реальный срок (8 лет колонии строгого режима) и который реально отсидел более 6 лет в разных местах, от тюрьмы до колонии поселения в лесах Карелии. Кто помнит то время, это был очень громкий процесс, задевший всю верхушку власти в городе и поменявший правила «игры» между ветвями властей в регионе.
Сейчас, по прошествии многих лет, те события забылись людьми, но для меня, как и для многих участников тех событий, они навсегда будут в памяти, поскольку забыть такое невозможно. Да и общее положение дел в стране так и не поменялось. Мне кажется, все процессы во власти, актуальные на тот момент, не менее актуальны и сегодня, а, значит, будут интересны для изучения.
Поскольку волею судеб и нашего «правосудия» мне пришлось побывать и во властных структурах, и на тюремных нарах, я решил написать книгу и описать то, что происходит в этих местах. На удивление многие процессы схожи и самое интересное, что и те, и другие процессы совершенно неизвестны обычному человеку, далеки от его жизни, являются чем то скрытым от общества и поэтому будут очень интересны и любопытны для познания. Тем более они будут интересны, поскольку почти все участники тех событий и по сей день находятся во властных структурах нашего города и даже страны. Более того, многим людям эти знания помогут в жизни быть готовым к разным ситуациям и не растеряться в самый ответственный момент.
Книга будет состоять из двух перекликающихся между собой частей. В одной части я постараюсь дать не искаженное цензурой и предвзятостью представление о том, что на самом деле представляют собой российская тюрьма и ее обитатели глазами человека далекого от криминального мира, увидевшего это все изнутри и испытавшего на себе. Многое шокирует вас, удивит, возмутит, но точно не оставит равнодушным. Я опишу жизнь в тюрьме, обычаи, устои, условия проживания, правила, которые нельзя нарушать, последствия их нарушения, дам рекомендации по выживанию, подскажу, как вести себя в отношениях с представителями администрации и заключенными, как не попасть в касту отверженных «в систему», как не стать жертвой тюремных интриг, не надломиться и не искалечить себе всю жизнь. Одним словом, как выжить и при этом остаться человеком.
По ходу повествования касаюсь вопросов реального российского правосудия. Даю представление, на чем оно строится, из чего состоит и как добывается заинтересованными органами. Опишу некоторые методы работы следственных органов и оперативных работников. Приведу рекомендации и советы при работе с адвокатами и следственными органами. Дам представление о работе судов и методах правосудия, о договорных делах и процессах, о всевластии и вседозволенности работников прокуратуры. Расскажу, как не попасться на провокацию и не стать жертвой своей доверчивости и наивности.
Это полезно знать каждому, поскольку в нашей стране любой из нас в любой момент, совершенно неожиданно для себя самого, может оказаться в роли заключенного, его родителя, родственника или знакомого.
Во второй части освещу процессы, происходящие во властных структурах, процедуры принятия решений, взаимоотношения между различными органами власти и заинтересованными сторонами, кулуарные интриги, подковёрные игры и многое другое.
Теперь ближе к тому, зачем я все это пишу. Поскольку для издания книги требуются деньги, я решил воспользоваться ресурсом, который позволяет выкладывать частями книгу в статусе черновика, параллельно собирая деньги на ее публикацию, редактирование и т.д. Заодно я пойму, насколько это интересно людям в нашем городе и в стране. На данный момент я опубликовал порядка 10% уже готового материала и планирую каждые 7-10 дней выкладывать дополнительные главы.
Вот ссылка на книгу. https://www.litres.ru/viktor-nikolaevich-vorobev/po-tu-storonu-pravosudiya/
Там есть описание книги, а также возможность ознакомиться с маленькой частью вступления и для того, чтобы понять, насколько это интересно именно вам.
В течении пары месяцев я надеюсь собрать необходимую сумму и издать книгу в хорошем бумажном переплете. Со своей стороны, обращаюсь с просьбой к каждому Архангелогородцу сообщить как можно большему количеству людей о моей книге и распространить ссылку на нее. Возможно, тогда этот проект удастся, и многие скрытые процессы станут явными.
Прошу не сильно критиковать меня за отсутствие оформления, отсутствие обложки, редактирования, наличие ошибок и многие другие изъяны, поскольку книга имеет пока рабочий вид, рабочее название, и я не привлекал ни одного специалиста для ее составления. Как раз для того, чтобы провести все необходимые процедуры и издать книгу, мне и нужны деньги, которых, как вы понимаете, у меня пока нет. С другой стороны, возможно, именно на этой стадии книга будет более «живой» и настоящей, пока к ней не притронулась рука редактора и цензора. Именно поэтому есть смысл сейчас подключиться к процессу ее прочтения, а не ждать готовый печатный экземпляр. Решать вам.
С уважением и искренним признанием за поддержку,
Воробьев Виктор