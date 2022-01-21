К отопительному сезону в Архангельской области есть вопросы

Их задает депутат Архангельского областного Собрания Леонид Таскаев:
- «Титаник», по всей видимости, строили того же качества профессионалы, что устанавливали продолжительность отопительного периода для районов Архангельской области*
Из-за чиновников областного правительства, видимо, прогуливавших уроки географии в школе, жители нескольких районов Архангельской области годами переплачивали за отопление
В прошлом году житель Каргополя обратил внимание на очевидную ошибку региональных чиновников при установлении продолжительности отопительного сезона для трех южных районов Архангельской области – Каргопольского, Няндомского и Коношского. Для северян, проживающих в этих муниципальных образованиях, отопительный период длился девять месяцев, как и для жителей Мезенского или Лешуконского районов, расположенных на сотни километров севернее Каргополя, а не восемь – как было определено для соседей из южных районов.
Согласно федеральным требованиям, продолжительность отопительного периода устанавливается для каждого конкретного населенного пункта на основании гидрометеологических данных за предшествующие пять лет. В случае, когда такие данные отсутствуют, для муниципального образования устанавливается продолжительность отопительного сезона, равная продолжительности периода, установленного для ближайшего населенного пункта, для которого гидрометеологические данные за предшествующие пять лет имеются.
Ключевой особенностью в таком случае является обязательное расположение населенных пунктов в одной климатической местности.
Какой-то миньон областного правительства, очевидно, не знакомый с основополагающими принципами распределения температур (чем дальше на север, тем холоднее), решил, что ближайшим к Каргополю, Коноше и Няндоме населенным пунктом, для которого продолжительность отопительного периода установлена опытным путем (на основе гидрометеологических данных за предшествующие пять лет) является не Котлас, расположенный в той же климатической местности, а Емецк, расположенный на сотни километров севернее.
Для того чтобы определить ошибочность такого подхода, кстати, совершенно не нужно ехать в Каргополь или Емецк. Достаточно просто, сидя даже в Архангельске, взглянуть на обычную географическую карту. Таким образом, из-за нежелания чиновников признавать свои ошибки или по причине высокомерной убежденности в том, что статус чиновника автоматически наделяет человека непогрешимостью, жители, как минимум, трех районов Архангельской области годами получали и оплачивали услугу на целый месяц дольше, чем в этом реально нуждались.
По итогам безуспешной переписки возмущенного каргопольца с ответственными ведомствами областного правительства мы также неоднократно обращали внимание профильного министерства на необходимость внесения изменений в продолжительность отопительного периода для жителей трех районов Архангельской области. И, казалось бы, точку в этом вопросе должно было поставить дополнение федерального СНиПа гидрометеологическими данными для Каргополя, установившими опытным путем продолжительность отопительного периода в 8 месяцев, а не 9, как считали областные чиновники. Примечательно, что указанные изменения федерального документа были приняты еще в декабре 2020 года и вступили в силу с 25 июня 2021 года.
Таким образом, как минимум, жители Каргопольского округа уже в текущем отопительном периоде могли бы не платить за целый месяц отопления, но для этого не сделано для этого ровным счетом ни-че-го! Более того, на лицо элементарное неисполнение собственных обязанностей, ведь на протяжении нескольких месяцев чиновники предпочитали просто игнорировать изменение федерального документа. И это в регионе с одной из самых высоких стоимостью коммунальных платежей в стране!
Но изменения всё же придется внести и придется сократить продолжительность отопительного периода на месяц не только для жителей Каргопольского округа, но и Няндомского, и Коношского районов. Очевидно, что Няндома и Коноша не только расположены в одной климатической местности с Каргополем, но и существенно ближе к нему в расстоянии по прямой (видимо, единственно известный областным чиновникам способ определения расстояний), чем к Емецку.
*«Никогда не бойтесь пробовать что-то новое. Помните, один любитель построил Ковчег, а большая группа профессионалов построила «Титаник». Дэйв Барри, писатель, публицист.