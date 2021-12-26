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Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

В эти тревожные дни самое время (по мнению редакции), вспомнить о вечном…

***

За ночью день, за светом мгла
Идут без дум, не рассуждая.
В природе нет добра и зла,
Они в умах лишь обитают.


***

Мороз. Оконное стекло,
На нём узоры ледяные,
Затейливые и простые.
В душе и грустно, и светло.


***

Суетимся в жизни много.
«Стой, - скажи себе,- замри!»
И услышим голос Бога,
Шёпот Вечности внутри.

***

Зима, сугробы, тёмный лес,
Из брёвен, ликом небогата
Часовня с главкой, сверху крест –
Минимализм вселенского формата.

 

***

Живём в плену чужих идей,
Не осязая путы.
И тратим годы на людей,
Не стоящих минуты.

 

***

Утром ясным, заревым
Цигломень едва видна.
Под покровом ледяным
Дремлет матушка Двина.

 

***

Глазами индуса смотрю на коров.
Священны они для меня априори.
И гимны «Ригведы» а-гхнья* готов
Я петь посреди благодатного поля.

*На санскрите молочных коров называют а-гхнья - «та, которую нельзя убивать».

***

В финале попойки из глотки лужёной

Вырвался тост – минорный по высоте:

«Красив пустой стакан гранёный,

Да смысла нет нам в этой красоте».

 

***

«Бананы на острове? Не оригинально», -
Обидел Кук шеф-повара папуаса.
«Вы хотели сказать, сэр, “банально”?
Что ж, подадим их к вашему мясу».

 

***

Побрился. Галстук.

Брюки стрелочкой.

Шампань. Коньяк.

Вино. И «белочка».

 

***

На эскалаторе, спускаясь в мир подземный,

Подумал вдруг, замедлив бег:

Импрессионизм был моден во Вселенной,

Когда лепился человек.

***

Помни перед погружением:
Опасным бывает оно.
Вчера гулял на дне рождения,
Не отпускает это дно.

***

Достали. Надо отвечать
В отменно-учтивых манерах.
И вновь пахать, пахать, пахать,
Как ребе на галерах.

***

Тем, кто восторгов не жалеет
Иметь неплохо бы в виду:
Для вас - любители елея
Готов большой котёл в аду.

***

В телеящике врагу
Шлют слова разгромные.
А на Емецком лугу
Бабье лето. Скромное.

***

Заосеннился лес. В седину с желтизной
Нарядились печальных деревьев чертоги.
Заосеннилась жизнь - в переходе к иной
Светлой грустью подводит земные итоги.

 

***

Ангел прошептал: «Не быть!»,

И добавил  (как бы по секрету):

«Надеясь в Вечность проскочить,

Все люди бухаются в Лету».


***

Есть в котомке ломоть хлеба
И тропинки вьётся нить.
Облака не ищут небо.
Вот и в жизни - надо жить.

 

Александр Чашев

25 февраль 12:01 | : Горячая тема / Культура

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