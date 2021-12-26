Отдохнуть душой от войны. Катрены Александра Чашева

В эти тревожные дни самое время (по мнению редакции), вспомнить о вечном…
***
За ночью день, за светом мгла
Идут без дум, не рассуждая.
В природе нет добра и зла,
Они в умах лишь обитают.
***
Мороз. Оконное стекло,
На нём узоры ледяные,
Затейливые и простые.
В душе и грустно, и светло.
***
Суетимся в жизни много.
«Стой, - скажи себе,- замри!»
И услышим голос Бога,
Шёпот Вечности внутри.
***
Зима, сугробы, тёмный лес,
Из брёвен, ликом небогата
Часовня с главкой, сверху крест –
Минимализм вселенского формата.
***
Живём в плену чужих идей,
Не осязая путы.
И тратим годы на людей,
Не стоящих минуты.
***
Утром ясным, заревым
Цигломень едва видна.
Под покровом ледяным
Дремлет матушка Двина.
***
Глазами индуса смотрю на коров.
Священны они для меня априори.
И гимны «Ригведы» а-гхнья* готов
Я петь посреди благодатного поля.
*На санскрите молочных коров называют а-гхнья - «та, которую нельзя убивать».
***
В финале попойки из глотки лужёной
Вырвался тост – минорный по высоте:
«Красив пустой стакан гранёный,
Да смысла нет нам в этой красоте».
***
«Бананы на острове? Не оригинально», -
Обидел Кук шеф-повара папуаса.
«Вы хотели сказать, сэр, “банально”?
Что ж, подадим их к вашему мясу».
***
Побрился. Галстук.
Брюки стрелочкой.
Шампань. Коньяк.
Вино. И «белочка».
***
На эскалаторе, спускаясь в мир подземный,
Подумал вдруг, замедлив бег:
Импрессионизм был моден во Вселенной,
Когда лепился человек.
***
Помни перед погружением:
Опасным бывает оно.
Вчера гулял на дне рождения,
Не отпускает это дно.
***
Достали. Надо отвечать
В отменно-учтивых манерах.
И вновь пахать, пахать, пахать,
Как ребе на галерах.
***
Тем, кто восторгов не жалеет
Иметь неплохо бы в виду:
Для вас - любители елея
Готов большой котёл в аду.
***
В телеящике врагу
Шлют слова разгромные.
А на Емецком лугу
Бабье лето. Скромное.
***
Заосеннился лес. В седину с желтизной
Нарядились печальных деревьев чертоги.
Заосеннилась жизнь - в переходе к иной
Светлой грустью подводит земные итоги.
***
Ангел прошептал: «Не быть!»,
И добавил (как бы по секрету):
«Надеясь в Вечность проскочить,
Все люди бухаются в Лету».
***
Есть в котомке ломоть хлеба
И тропинки вьётся нить.
Облака не ищут небо.
Вот и в жизни - надо жить.
Александр Чашев