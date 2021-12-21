«Я бы взял частями, но мне нужно сразу». Кое-что о северодвинском жадине (видео)

Олег Мандрыкин известен в городе корабелов не только как владелец риелторской фирмы и оппозиционный деятель, но и как производитель (продюсер?) видеороликов, в которых он клеймит своих бизнес-конкурентов и политических оппонентов.
В начале февраля в офисы его компании "Вариант", занимающейся посредническими услугами по продаже недвижимости, пришли налоговики и произвели оперативные мероприятия. Цель – установить противоправные действия по уклонению от налогов и страховых сборов.
Схематоз Мандрыкина незатейлив - работники его компании оформлены как индивидуальные предприниматели, с которыми заключены соответствующие договора, что позволило "Вариант"» недоплатить в бюджет более 3 млн. рублей.
В тот момент владелец компании находился то ли в Санкт-Петербурге, то ли в Греции (сведения из разных источников). Но и оттуда он выдал видеоотповедь проискам недоброжелателей, уверяя зрителей в своей законопослушности.
Главными же противниками Мандрыкина (в его представлении) является Группа Аквилон, от которой он в течении нескольких лет успешно кормился, а также администрация Севердвинска.
Он обвиняет Аквилон в получении участка без аукциона - а сам ровно также завладел участком на Яграх, при этом каким-то невероятно волшебным образом уронив кадастровую стоимость этой земли с 9 млн до 24 тысяч рублей!
Он обвиняет власти в смене разрешенного вида использования земель, прямо заявляет, что отдавать общественную зону под жилье - это "варварство" (цитата)! А сам добивается перевода участка общественного пользования на территории бывшей школы в участок под многоэтажную высотную! застройку.
Он обвиняет Аквилон в "ужасной" точечной застройке на месте бывшего детсада, а сам планирует высотную точечную застройку на месте бывшей школы.
Он обвиняет власти в нежелании озеленять оборонный город, а сам вместо того, чтобы разбить парк на уже зеленом участке, примыкающем к действующему скверу с холодным расчетом переводит его под строительство высотки.
Он обвиняет Аквилон в нежелании быть благотворителем и подарить городу парк, а сам, будучи весьма обеспеченным и получив участок всего за 24 тысячи, не вкладывает ни копейки ни в город, ни даже в собственные выборы - на них был объявлен сбор с вас, верящих в его бескорыстие!
Он обвиняет всех вокруг, что их интересует только сверхприбыль, а сам продает купленный за 24 тысячи рублей участок за 21 млн рублей!
Предлагаем вашему вниманию видеоролик, опровергающий его слова, сделанный в экспрессивной мандрыкинской манере, но с конкретными цифрами и доказательствами. Посмотрите, будет интересно…