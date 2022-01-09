Тигр к нам приходит. Чем потчевать гостей

1 февраля по лунному календарю наступает год Голубого тигра. То еще животное…
Конечно, это не самый популярный в северо-западных «палестинах» праздник. Но и среди нас обязательно найдутся те, кто использует любой повод, чтобы красиво посидеть с друзьями за правильно накрытым столом. Для них этот материал.
Тенденции в приготовлении блюд в год Голубого Тигра:
- Максимальное разнообразие мясных блюд, закусок с беконом, ростбифом и салями, салаты рекомендуется готовить со свининой, птицей и индейкой.
- Преобладание сложных блюд с разнообразными приправами и украшениями в виде мордочки животного или полосок.
- Наличие на столе экзотических фруктов и обилие овощных нарезок.
Что не рекомендуется ставить на стол:
- Тигр — хищное животное, поэтому блюда должны включать мясо любого типа, кроме говядины. Существует легенда, в которой Бык победил Тигра, поэтому наличие этого ингредиента только разозлит хищника.
Лесной зверь будет не в восторге от морепродуктов, но минимальное количество закусок с дарами моря допускается. К примеру, можно подать несколько канапе с креветками, солёную сёмгу, а в качестве основного блюда — мясо.
Корейская кухня на столе не приветствуется, так как восточные жители употребляют в пищу сородичей тигра, и блюда из этой кухни сильно разозлят символ года.
Любимый многими холодец желательно исключить. Заливное — это застывшая вода, и считается, что такие угощенья блокируют энергию и положительные перемены в наступающем году. Исключение — холодец с большим количеством мяса и минимум воды.
Шипящая газировка тоже будет лишней. Этот напиток при открытии издаёт всем известный звук, который на язык хищника переводится как надвигающаяся опасность. Поэтому лучше всего избегать шипящих напитков, чтобы уберечь себя от свирепого характера Тигра. Допустимо выпить бокал шампанского под бой курантов.
Тигр любит пищу, приготовленную своими руками (на его языке — добытую лапами). Он оценит, если на стол вы все блюда сделаете самостоятельно, поэтому постарайтесь не закупаться фастфудом, полуфабрикатами и магазинными салатами.
Что можно ставить на новогодний стол:
- Как вы уже могли догадаться, мяса на столе должно быть в избытке. Приветствуется баранина, птица, свинина, индейка и утка. Одно блюдо должно быть приготовлено из большого куска мяса. На столе будет уместна свиная рулька, индейка под клюквенным соусом или каре ягнёнка. Шик новогоднему столу придаст блюдо с перепёлками или рябчиком. Так как мясо — довольно тяжёлая пища для организма, его лучше разбавить овощным гарниром.
Уместно будет приготовить закуски и салаты с морковью, тыквой, баклажанами, огурцами, помидорами, сельдереем и другими свежими овощами по вашему вкусу. Дополняйте блюда специями, так как запахи привлекают Тигра. Хорошая идея — включить сырные нарезки, несколько сортов сыра украсят новогодний стол.
Подумайте о десерте, в этом плане Тигр непривередлив. Здесь можно проявить фантазию и, к примеру, приготовить торт «Панчо» с экзотическими фруктами (бананом, апельсином, киви, ананасом) — такое угощение расположит символа года. Он будет приятно польщён, что вы не забываете о среде его обитания.
В качестве напитков рекомендуется присмотреться к сокам с натуральным составом и домашним компотам. Из алкоголя допускает качественное вино и рисовая водка, не испортит композиции имбирная настойка. Согреют теплом и подарят пряный аромат травяные напитки. Будут очень кстати чай с имбирём и лимоном или малиновый пунш с мятой.
За таким праздничным столом не повредит прикид в тигровых тонах (оранжевый с черными полосами)… но это уж как получится.
Главное, хорошее игривое настроение… Рррр!