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«Там нет начальников». Александр Спиридонов о Госдуме и о себе

Как попадают в Госдуму? Да ещё в возрасте 32 лет! Явно не через постель… это вам не шоу-бизнес.

Северодвинец Александр Спиридонов в итогах года по версии ИА RUSNORD стал победителем в номинации «киндер-сюрприз». Сначала победа на партийном праймериз, где обошёл опытного политического игрока Юркова, потом основной тур выборов в противостоянии с кумиром всех «протестников» Мандрыкиным. Версий такого успеха несколько – от «протолкнули» до «Севмашу давно нужен свой представитель в нижней палате российского парламента».

Спиридоновы – фамилия в городе известная. Дедушка пришёл на Севмаш сразу после Великой Отечественной войны, отец до сих пор трудится в должности главного конструктора. Классическая династия корабелов… но разве они такие единственные в особом городе? За всем этим должно что-то стоять. Попробуем выяснить у самого Александра…

- Какое самое яркое впечатление из детства?

- Как я плавал.

- На корабле?

- Нет, в бассейне при 23-й школе. Года четыре было, на меня впервые надели ласты. Ощущение скорости и правильного движения вперёд.

Ага, вот оно откуда…

- И до чего доплавались?

- До спортивного разряда, участвовал в областных соревнованиях. Но сложно было совмещать с учёбой в физико-математическом лицее.

Всё время держу в памяти, что будущий депутат родился в непростом городе. В закрытом, но с обеспечением на зависть всей области, туда из Архангельска даже за пивом ездили. Спрашиваю об ощущении некой особости.

- Это всё было до меня. Я помню Северодвинск уже в мрачные, тяжёлые годы, когда школьников возили на закрытые предприятия, чтобы раз в день накормить горячей пищей с мясом.

- Неужели и в вашей заслуженной семье были проблемы?

- А что, мы какие-то другие?! Жили как все. Так что об особости родного города я стал задумываться гораздо позже и совсем по другому поводу.

- По какому?

- Что «Севмаш» - единственный, если не во всём мире, то в России точно. По значению, по задачам. Да, сопричастность грела.

После таких слов спрашивать о детских планах на жизнь как-то неудобно. Но это у Александра…

- Большинство моих однокашников после окончания лицея уехали – Москва, Питер. Я же выбрал Севмашвтуз с расчётом на будущую профессию.

Втуз, кстати, тоже особый, учёба в нём сочетается с производственной практикой, причём с первого курса.

- Образно говоря, сразу к станку?

- Именно так. На первом курсе попал в стапельный цех учеником судового слесаря-монтажника. С зарплатой 12 тысяч.

- Неплохая прибавка к стипендии!

- Не совсем, в период трудовой практики нам стипендию не платили.

 Сразу вспомнилась старая шутка – «придя на производство, забудьте всё, чему вас пять лет учили в институте». Всё-таки у такого образования есть свои неоспоримые плюсы.

Представляю ту эмоциональную нагрузку у Спиридонова-младшего – не посрамить известную фамилию. Однако «заучкой» он не был – позиция вокалиста в рок-группе этого не предполагает, музыкальная школа была в помощь. Но и это увлечение не помешало карьере, к концу института он уже работает в конструкторском бюро Севмаша «инженером-прочнистом» (сам так назвал специальность).

 - Прикольное название.

- Не только. Представляете, что такое «прочность» в подводном кораблестроении? Там ошибка может стоить свободы в прямом смысле. Зато научило внимательности во всём.

После окончания втуза Александр остаётся руководителем группы сектора, карьера кораблестроителя идёт в гору. И это не просто производство, это ВПК, к которому во втором десятилетии XXI века повышенное внимание со стороны руководства страны. И я откровенно не понимаю, зачем было так круто менять сферу деятельности, вставать на скользкую политическую дорожку. И получил объяснение:

- Я уже тогда занимался корпоративной работой, цифровизацией, организацией систем управления… это всё близко.

- Допуск секретности был?

- До сих пор есть.

- Значит, невыездной. Не обидно на фоне всеобщего увлечения выездным туризмом?

- Знаете, нет, я же знал, куда иду работать. К тому же в нашей стране столько красивых мест, где ещё не был… хотя от поездки в Италию не отказался бы.

- ОК, - говорю, - какие ваши годы. Однако вернёмся к политике. С чего всё началось?

А началось с победы в конкурсе «Лидеры России». В том самом, где побеждала Олеся Старжинская (зампред председателя правительства Архангельской области).

- Ого, вы там с ней не пересекались?

- Нет, она участвовала годом позже, познакомились уже здесь. Но есть идея организовать некий клуб, сообщество участников конкурса, поверьте, это все неординарные люди. Там готовят к старту, повышают мотивацию, учат двигаться вперёд.

- Можно доступными словами – что такое «Лидеры России»?

- Очень конкурентная система. Если совсем просто – это ЕГЭ для взрослых. Проверка на все сферы знаний, в основном, общественные. После тестирования, а оно длится три месяца, проходит отсеивание, очень волнительный момент. Потом интеллектуальные «дуэли». Уровень конкуренции? 230 тысяч участников на 100 мест.

- Стоп, мне надо освоить эту цифру, мой ВГИК и близко не стоял. Поговорим о чём-нибудь отвлечённом… смотрю, на вашей правой руке обручальное кольцо.

- Мы познакомились в 2008-м на конкурсе танцев, где я выступал с рок-группой. Будущая супруга училась в ПГУ на инженера-дизайнера. Заметили друг друга… потом вместе оказались в Питере и пошли в Эрмитаж. Короче, романтичная, но, наверное, не такая редкая история.

- Сейчас супруга…

- …в декретном отпуске по уходу за ребёнком.

- Первенец?

- Второй сын. Первенцу 9 лет.

Возвращаемся к основной теме.

- Технического образования хватает в политике?

- А оно у меня не единственное. На «Лидерах России» получил грант в миллион рублей на повышение образования. И потратил его в Сколково, выбрав курс «мастер стратегического мышления».

- Почему именно там? Столько разноречивых мнений, слухов…

- Именно поэтому, захотелось самому проверить. Мне понравилось.

- Хорошо, стезя политика наметилась. Но почему именно ЕР, или после такого конкурса с другой партией нельзя?

- Я другие и не рассматривал. С «Единой Россией» работал ещё на проекте «Северодвинск – город трудовой доблести», наверное, помните агитационный автопробег. Общественная работа близка к политической по своей сути. Но на выборы шёл сторонником.

- А теперь?

- Теперь член партии, так проще работать в парламенте по многим показателям. Но я по натуре своей системный человек, так что никакого внутреннего дискомфорта.

Тут я напоминаю собеседнику, что в его родном городе сильны протестные отношения, и идти на выборы под знамёнами «партии власти» - определённый риск. Он только пожимает плечами:

- Северодвинск действительно город непростой. Протестный градус объясняется тем, что у многих жителей решены насущные бытовые проблемы, что подразумевает высокий уровень развития общества. Люди не думают о деньгах, но задумываются о многом другом, например, о благоустройстве. На этом и играют активисты протеста.

- Вы о Мандрыкине?

- И о нём тоже, это был серьёзный соперник, за ним вся «несистемка». Кроме него – Сухарев из ЛДПР с сильными позициями на Яграх. Понятно, что результат в родном городе меня волновал. Но 72-й одномандатный Северодвинском не заканчивается. Надежда Виноградова аккумулировала электорат КПРФ, у неё особенно сильные позиции в Архангельске, где она трижды избиралась. Но получилось, как получилось. Честно признаюсь, для меня и результат праймериз стал сюрпризом.

- И для Юркова тоже. Кстати, именно с того момента социальные сети и электронные СМИ буквально запестрели версиями вашего выдвижения, в том числе, конспирологическими. Не обидно было читать?

- Если скажу – нет, всё равно не поверите. Мне старшие товарищи посоветовали не обижаться, я постарался. К тому же всё это было одномоментно и уже забылось. Зато теперь на интернет не обижаюсь в принципе.

Вспоминаю, как в начале предыдущей каденции тогдашний губернатор Орлов обижался на обновлённый депутатский корпус от региона в том, что работают сами по себе и с неясными целями. То есть, в отрыве от исполнительной власти.

- Нет, с Цыбульским совсем по-другому, в постоянном контакте. Не с ним лично, всё-таки занятой человек, но с профильными министрами. Я считаю Александра Витальевича отличным губернатором… да-да, можете так и написать.

Когда-то я написал, что «путеводителем» для новеньких по Госдуме станет опытная Елена Андреевна (Вторыгина). По крайней мере, покажет, где перекусить, где руки вымыть. А как оно вышло на практике? Интересуюсь.

- Нет-нет, ничего похожего. Нас сразу определили по фракционным группам. Считаю, мне повезло – моей руководит Адальби Шхагошев. Легендарный, даже уникальный человек, в прошлом оперативный сотрудник, потерявший при взрыве кисти обеих рук. И ведь состоялся как политик, кандидат экономических наук, четвёртый созыв в Госдуме. Какой ещё нужен наставник?!

- Понятно, что на Охотном вы до сих пор в ранге новичка. Но уже поняли преимущества депутатского положения… я не только зарплату имею ввиду?

- Возможно, это прозвучит странно, но… над нами нет начальников. По крайней мере, прямых, это ни разу не производство. Особенно относится к одномандатникам.

- Как, а избиратели?!

- Согласитесь, это совсем другое дело. Здесь нет чувства подчинённости, только высокий уровень ответственности.

- Жена как на избрание отреагировала?

- Стоически. Вздохнула – «я выходила замуж за романтика»… у неё с чувством юмора всё в порядке. Ну, а мне пока всё нравится.

- Если можно так выразиться, ваше главное «амплуа» на Охотном ряду?

- Защищать интересы кораблестроителей. Не в ущерб остальным задачам. Всё-таки я зам. председателя Комитета по промышленности и торговли. Как раз начинается самая работа, до нового года, считайте, была притирка и вхождение в курс дела.

- А вот тут закончим, оставим на следующую встречу.

- С удовольствием. Я уже понял – о Госдуме всегда будет, что рассказать.

А мне – написать…

Леонид Черток 

21 январь 07:45 | : Горячая тема / Политика

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