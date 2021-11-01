Если завтра война... 2 серия (взгляд из Архангельска)

Полетит самолет, застрочит пулемет,
Загрохочут железные танки,
И линкоры пойдут, и пехота пойдет,
И помчатся лихие тачанки.
С момента выхода первой статьи прошел месяц, ситуация пока не вышла из-под контроля, но положение продолжает накалятся. Без сомнения, «первый тайм» мы похоже выиграли – Зеленский понял, что его агрессивные действия по Донбассу и Луганску не пройдут без ответа, и никакие «гарантии» США не помогут.
Однако, через несколько дней после знаменитой виртуальной беседы двух президентов, которые наши СМИ назвали «продуктивной», был опубликован «Ультиматум Путина», состоящий из девяти пунктов для НАТО и восьми для США. Основной идеей был ответ президента на слова Байдена о готовности НАТО в любой момент принять Украину в свои ряды, а также гарантии безопасности России от размещения ракет средней и малой дальности вблизи наших границ.
Причем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил: «Хотел бы отметить, что оба текста составлены не по принципу меню, где можно выбирать одно или другое, а они взаимно дополняют друг друга и должны рассматриваться в комплексе». Но в нынешних условиях достижение согласия лишь только по любому одному из перечисленных условий было бы невероятным успехом российской дипломатии. Российские претензии столь масштабны, что комплексное принятие их Западом в одностороннем порядке будет означать фактическую капитуляцию США и их союзников в этой новой холодной войне. Либо же Россия должна в ответ на западные уступки пойти на столь масштабные встречные компромиссы, что это сочтут поражением уже российские «патриотические» круги.
Но Кремль не высказывает ни малейшей готовности к серьезным компромиссам, поэтому такой вариант можно сразу отбросить. Поэтому российские инициативы ни в коей мере не являются попыткой снизить напряженность между РФ и Западом подобно разрядке отношений СССР и США конца 60-х ХХ века. Сейчас это все ведет к обратному эффекту — консолидации Запада перед лицом России.
В документе, который РФ отправила Америке, Москва предлагает «исключить развертывание ядерного оружия вне национальной территории». Но у России на сегодняшний день нет ядерного оружия за пределами собственных границ. В отличие от США, которые со времен холодной войны с СССР хранят примерно 150 атомных бомб на авиабазах в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции
По результатам этих заявлений в западных СМИ разгорелась такая шумная компания против «диктатора Путина», что просто никакой логике понимания не поддаются.
Однако, что предлагает Кремль - вернуться к 1943 году, когда в Тегеране было достигнуто соглашение о послевоенном разделении сфер влияния в мире и гарантии безопасности сторон. Вот что предлагает Путин.
Весь мир с замиранием сердца следил за ночным телефонным разговором Путина и Байдена в предновогоднюю ночь - 30 декабря 2021 года. Переговоры окончились полним «фиаско». Байден отказался к схеме «разделения» мира и от каких-либо переговоров без стран членов НАТО. Предложил встретится 12 января 2022 года в формате «Россия -НАТО», а также переговоры в Женеве в формате «Россия-США».
Кремль подобный подход не устраивает, хотя было достигнуто соглашение о начале переговоров. Путин прекрасно понимает, что консолидированная позиция НАТО никогда не согласится с его предложениями, значит надо решать вопрос по-другому, более радикально.
В самом начале года – 3 января 2022 года выходит совместное заявление членов Совета безопасности ООН «О недопустимости ядерной войны», инициированное Россией. Это фактически означает отказ от применения ядерного оружия в региональных конфликтах, в случае применения обычных видов вооружения. Однако, сегодня Россия оказалась впереди, вследствие имеющегося у нас гиперзвукового оружия. Которое можно применить при любом вооруженном конфликте.
3 января 2022 года Путин встречается с главой корпорации «Тактическое ракетное вооружение», а 4 января 2022 года с главой корпорации «Антей», где без всякого сомнения речь велась о возможности резкого увеличения выпуска продукции этих компаний, а это прежде всего гиперзвуковое оружие и средства противовоздушной обороны. «Хочешь мира – готовься к войне», говорили древние политики.
При таком «замесе» про Украину никто уже не вспоминает, но все понимают, что она здесь останется «крайним». Зеленский уже не рад, что он поддался на уговоры «силового решения территориальных проблем». Но маховик войны уже запущен, отступать никто не хочет.
Декабрьские переговоры Президента России с лидерами Китая и Индии, без сомнения, подготовили почву, для политического понимания лидеров этих стран к амбициям России.
Сегодня хочется понять, что нас ждет в ближайшее время. Удастся ли избежать острой военно-политической конфронтации между Россией и Западом. А если нет, каков будет итог.
«Западные партнеры» на предстоящих переговорах постараются ввести Россию в бесконечные, многогодовые переговоры по всему кругу проблем. Который явно не устраивает Россию. Поэтому многие военные аналитики предсказывают варианты действий Кремля в этой ситуации, а также политические и социально-экономические последствия таких шагов*.
Во-первых, это военно-техническая операция по принуждению Украины от отказа вхождения В НАТО с использованием войск ВКС, применением способов подавления радиоэлектронного оружия, гиперзвукового оружия по нанесению ударов по военным группировкам, а также по блокированию портов и Черноморских проливов. Однако, это возможно не принесет значимых результатов, тогда мы будем втянуты в операции с применением бронетанковых войск.
А это, во- вторых, приведет к широкомасштабным операциям с применениями большого количества сухопутных войск.
Реализация таких планов подразумевает большую консолидацию политических элит, политических партий и всего общества.
Такого сегодня в России нет. Даже принятие политического решения потребует утверждения в Государственной Думе и Совета Федерации. Думаю, что подобное решение будет очень трудно «продавить», тем более с учетом социально-экономических последствий такого шага.
Без всякого сомнения, решимость Кремля «идти до конца» — это политический шантаж Западу. Однако никто не знает, как далеко может зайти Кремль в своих действиях, поэтому логичнее Западу отступить с принятием Украины в НАТО и подписать, лет на десять, договор о невступлении Украины в НАТО на будущих переговорах. А там будет видно.
Народная примета говорит о том, что гроздья красной рябины на снегу, как в этом году, плохая примета. Но мы верим, что благоразумие возьмет вверх в столь напряженной ситуации и все будет хорошо, а войны не будет. Надеемся на доброе.
*Мнение публикуемых авторов не всегда совпадает с мнением редакции.
Михаил Скоморохов специально для RUSNORD