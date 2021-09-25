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Соло в соцсети (подражая Довлатову)

Самое классное определение нашей пишущей братии дал Сергей Довлатов: «Завербованные немолодые люди...».

Из записей конца работы в пресс-службе мэрии Архангельска:

- Аристотель писал: человека от животного отличает чувство меры.
- Гудим-Левковича от журналиста отличает «чувство мэра»...

- Как вы относитесь к «блогерам», удаляющим неудобные комментарии?
- Я к ним не отношусь: «блогеры», «гамбургеры» - и то и то - вредно для здоровья.

- В чем разница между работой и пиаром?
- В том, что когда придет смс о ЧС побежишь с своему ребенку в соседней комнате, а потом - в служебную машину, стоящую у подъезда…

Утро субботнего дня...
Жена спросонья:
- Ты ребенка погулять отведешь?
Ответ на «автомате»:
- Зая - у меня рабочая поездка главы!
И так может продолжаться годами...

Из доклада на планерке:
- Сараи сгорели!
- А собственники???
(Имеется ввиду, как собственники будут участвовать в восстановлении общедомового имущества).

По поводу участия в концерте одного исполнителя:
- У меня есть сомнения по поводу его морального облика. А вдруг народ не поймет?
- А у меня нет сомнения по поводу его голоса. А народ и так все понял...

В пресс-службе читая свежие газеты:
- Ты представляешь - они не знают что в городе 550 км дорог!
- Это еще что! Они не знают что в нем 49 локальных котельных...

«Несть не эллина ни иудея, ни варвара, ни скифа...»
- Нет ни главного, не ведущего специалиста, - сказал главбух подписывая ведомость о премировании...

- Нас никто не жалел, - сказали главы администраций округов после общегородской планерки...
- Но и мы никого не жалели, - сказали они выписывая протоколы на управляющие компании за ненадлежащую уборку дворовых территорий.

- В сон мне - желтые огни - кричал руководитель подрядной организации по уборке дорог.
Вместо цыган, приехали сотрудники ГИБДД, которые помогли эвакуировать припаркованные машины с обочин...

- Из окна моего рабочего кабинета виден манящий свет неоновой вывески...
- Почему манящий?
- Магазин элитного алкоголя.

- Даша сделала рейтинг!
- И сколько раз?

- В каких костюмах предпочитаете увидеть оппонентов?
- В служебных: «Ваш номер 235 - на телогреечке печать».

- Я дипломированный профессиональный журналист, - заявила недавняя выпускница провинциального заштатного вуза.
- Вы никто и звать вас никак, - прозвучал стандартный ответ.

- Я категорический противник цензуры!
- Это пока твой потный пальчик не доберется до кнопки «модерация».

- Старый еврей женился на посредственной журналистке.
И потом всерьез считал себя главным редактором.

- Мне тепло...
- А я живу на то, что ты платишь за тепло.
(Посвящается работникам ресурсоснабжающих организаций, исповедующим коммунистические убеждения).

- Девушка, а что вы в таком виде делаете в Храме Божием?
- Меня родители потеряли...
- Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец!

- Журналисты люди изменчивые...
- А то! Сначала меняют фамилии... Потом женятся на «нужных» дочках.

- Вы бывали в зонах строго режима?
- Неоднократно. Но работать на свободе интереснее...

- Почему вы не любите Сталина?
- Как и Довлатов я в 7 лет знал, что Сталин убил моего прадеда. Впрочем в отличии от Довалатова я сам бывал в Мордовии...

- Империи гибнут. Это историческая неизбежность.
- Федор Иванович конечно замечательный поэт, но я бы лучше просто пожил. Без посещений...

- Прочитал сегодня в одних воспоминаниях: «Общегуманитарное направление интересов». Про меня писано... Я к техническим наукам мало отношения имею, особенно не соображаю в электроэнергетике.

Главный совет, данный 23 февраля бывшему непосредственному начальнику:
- Лично Вам, как члену верхней палаты Федерального Собрания, за кулисы после окончания концерта ходить не нужно. Могут не так понять!

- Это все из-за твоего скотского отношения людям!
- Это из-за моего человеческого отношения к скотам...

- Работа подобна женщине, с которой живешь: чтобы оценить ее по достоинству, нужно расстаться с ней навеки.

- Поглядел в зеркало. Обнаружил на лице седую щетину. Машинально перекрестил ребра...

- Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не стоят. Я в этом отношении - уцененный вариант.

- Написав «на ощупь больше чем Гоголь» на 10-й год брака я понимаю, что лучшее мое произведение - это дочка.

Самое классное определение нашей пишущей братии дал Сергей Довлатов: «Завербованные немолодые люди...».

Из записей конца работы в пресс-службе мэрии Архангельска.

- Аристотель писал: человека от животного отличает чувство меры.
- Гудим-Левковича от журналиста отличает «чувство мэра»...

- Как вы относитесь к «блогерам», удаляющим неудобные комментарии?
- Я к ним не отношусь: «блогеры», «гамбургеры» - и то и то - вредно для здоровья.

- В чем разница между работой и пиаром?
- В том, что когда придет смс о ЧС побежишь с своему ребенку в соседней комнате, а потом - в служебную машину, стоящую у подъезда…

Утро субботнего дня...
Жена спросоня:
- Ты ребенка погулять отведешь?
Ответ на «автомате»:
- Зая - у меня рабочая поездка главы!
И так может продолжаться годами...

Из доклада на планерке:
- Сараи сгорели!
- А собственники???
(Имеется ввиду, как собственники будут участвовать в восстановлении общедомового имущества).

По поводу участия в концерте одного исполнителя:
- У меня есть сомнения по поводу его морального облика. А вдруг народ не поймет?
- А у меня нет сомнения по поводу его голоса. А народ и так все понял...

В пресс-службе читая свежие газеты:
- Ты представляешь - они не знают что в городе 550 км дорог!
- Это еще что! Они не знают что в нем 49 локальных котельных...

«Несть не эллина ни иудея, ни варвара, ни скифа...»
- Нет ни главного, не ведущего специалиста, - сказал главбух подписывая ведомость о премировании...

- Нас никто не жалел, - сказали главы администраций округов после общегородской планерки...
- Но и мы никого не жалели, - сказали они выписывая протоколы на управляющие компании за ненадлежащую уборку дворовых территорий.

- В сон мне - желтые огни - кричал руководитель подрядной организации по уборке дорог.
Вместо цыган, приехали сотрудники ГИБДД, которые помогли эвакуировать припаркованные машины с обочин...

- Из окна моего рабочего кабинета виден манящий свет неоновой вывески...
- Почему манящий?
- Магазин элитного алкоголя.

- Даша сделала рейтинг!
- И сколько раз?

- В каких костюмах предпочитаете увидеть оппонентов?
- В служебных: «Ваш номер 235 - на телогреечке печать».

- Я дипломированный профессиональный журналист, - заявила недавняя выпускница провинциального заштатного вуза.
- Вы никто и звать вас никак, - прозвучал стандартный ответ.

- Я категорический противник цензуры!
- Это пока твой потный пальчик не доберется до кнопки «модерация».

- Старый еврей женился на посредственной журналистке.
И потом всерьез считал себя главным редактором.

- Мне тепло...
- А я живу на то, что ты платишь за тепло.
(Посвящается работникам ресурсоснабжающих организаций, исповедующим коммунистические убеждения).

- Девушка, а что вы в таком виде делаете в Храме Божием?
- Меня родители потеряли...
- Кому Церковь не Мать, тому Бог не Отец!

- Журналисты люди изменчивые...
- А то! Сначала меняют фамилии... Потом женятся на «нужных» дочках.

- Вы бывали в зонах строго режима?
- Неоднократно. Но работать на свободе интереснее...

- Почему вы не любите Сталина?
- Как и Довлатов я в 7 лет знал, что Сталин убил моего прадеда. Впрочем в отличии от Довалатова я сам бывал в Мордовии...

- Империи гибнут. Это историческая неизбежность.
- Федор Иванович конечно замечательный поэт, но я бы лучше просто пожил. Без посещений...

- Прочитал сегодня в одних воспоминаниях: «Общегуманитарное направление интересов». Про меня писано... Я к техническим наукам мало отношения имею, особенно не соображаю в электроэнергетике.

Главный совет, данный 23 февраля бывшему непосредственному начальнику:
- Лично Вам, как члену верхней палаты Федерального Собрания, за кулисы после окончания концерта ходить не нужно. Могут не так понять!

- Это все из-за твоего скотского отношения людям!
- Это из-за моего человеческого отношения к скотам...

- Работа подобна женщине, с которой живешь: чтобы оценить ее по достоинству, нужно расстаться с ней навеки.
- Поглядел в зеркало. Обнаружил на лице седую щетину. Машинально перекрестил ребра...
- Большая часть мужчин требует от своих жен достоинств, которых они сами не стоят. Я в этом отношении - уцененный вариант.

- Написав «на ощупь больше чем Гоголь» на 10-й год брака я понимаю, что лучшее мое произведение - это дочка.

Георгий Гудим-Левкович  

19 декабрь 07:49 | : Горячая тема / Культура

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