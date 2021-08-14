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«Чернобыльский инцидент». Расстрел беженцев на границе Украины: хроника событий

 «Украинские силовики будут уничтожать мигрантов на белорусско-украинской границе, если те попытаются пробраться в страну», - с таким заявлением выступила пресс-служба 61-й отдельной пехотной егерской бригады сухопутных войск Вооруженных сил Украины, на своей странице в Facebook.

«Сообщаем вам, что в настоящее время подразделения 61-й ОПЕРб выполняют свои задачи вдоль участка государственной границы с Белоруссией и не один так называемый мигрант, а также другие лица, которые могут маскироваться под мигрантов, не попадут на территорию Украины. Они просто будут уничтожены нашими подразделениями», - утверждалось в сообщении.

От слов к делу

  Справедливости ради стоит отметить, вскоре последовало оправдание, что речь шла не о мигрантах, а лицах, которые могут их за себя выдавать. Силовики подчеркивали, что ни в коем случае не будут применять оружие против беженцев. Правда не уточнили, как в условиях пересеченной местности можно отличить где беженец, а где «боевик»?

  И вот вскоре представился случай перейти от слов к делу. В конце ноября – начале декабря на страницах целого ряда украинских СМИ со ссылкой на источник в Государственной пограничной службе Украины сообщалось, что 29 ноября около 4 часов утра на границе произошел инцидент с применением огнестрельного оружия на поражение:

  «В зоне ответственности Житомирского погранотряда силовиками была пресечена попытка перехода государственной границы Украины группой неизвестных восточной внешности», - писали СМИ.

  Как выяснилось, «инцидентом на границе» фактически оказался расстрел безоружных беженцев украинскими военными. Видео о случившемся разместил у себя на Facebook один из силовиков, а убитыми оказались выходцы из арабских стран, которые не смогли пересечь белорусско-польскую границу и в отчаянии решили испытать удачу и пробраться в ЕС через зону отчуждения Чернобыльской АЭС. Ролик был снят тепловизионной камерой. На нём видно, как вооружённые люди расстреливают группу безоружных людей. В описании к видео утверждается, что на кадрах расстрел мигрантов украинскими пограничниками.

Государственная пограничная служба Украины поспешила выступить с заявлением, что видеозапись фейковая и не соответствует действительности.

Фэйк или не фэйк?

   В свою очередь, военный эксперт по снайперской подготовке, автор книги «Пособие будущему ополченцу» Алексей Левошко подтвердил подлинность видео.

Во-первых, мигранты на видео не имели фонариков и своими действиями пытались скрыть факт пересечения территории. Во-вторых, судя по силуэтам и тепловому свечению, беженцы шли в разных одеждах спортивного типа и не были знакомы с местностью, по которой они передвигаются.

Также специалист указывает на действия вооружённых людей. Эффективность поражения беженцев дальней колонны оказалась невысокой.  Это может говорить о неготовности силовиков к такому строю нарушителей границы. 

Главное, что отмечает эксперт, украинские силовики не имели прицелов ночного видения и тепловизоров. К тому же открыли огонь в сторону границы. Это указывает на то, что на кадрах, возможно, не пограничники, а одно из подразделений МВД. При этом характер стрельбы «на подавление» выдаёт у участников опыт боевых действий в локальных конфликтах. В заключение специалист отмечает, что бойцы не сортировали тела, а складывали их в кучу. Это говорит о подготовке транспортировки трупов в другое место, приводит вывод эксперта портал «Новороссия».

И снова Ахметов.

  Интересен тот факт, что миграционный кризис на границе может быть использован украинскими элитами для внутриполитической борьбы. Ранее президент Украины Владимир Зеленский говорил о планируемом госперевороте, который якобы готовят против него клан украинского олигарха Рината Ахметова. К слову, последний всегда выступал за прекращение кровопролития на Донбассе и мирное решение проблем региона. Не исключено, что не без его участия в соцсетях появились кадры жесткой расправы украинскими силовиками над безоружными беженцами. Для удара по репутации Зеленского и привлечения внимания к кровавым методам решения политических проблем на Украине все средства «хороши». 

Фото: www.e-news.su   

Сергей Денисов, для «ИА RUSNORD»  

05 декабрь 06:38 | : Горячая тема / Политика / Скандалы

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