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Кому доверили здоровье северян?

Директор основного поставщика медоборудования для онкологических больных компании СМАРТ скоро будет признан банкротом???? В чем схема???

«СМАРТ» из Санкт-Петербурга является одним из поставщиков медицинского оборудования для онкобольных в регионах Северо-Запада России, в том числе, в Архангельской области. В частности, у фирмы заключен контракт на поставку спецоборудования для Архангельского онкологического центра. Наверное, излишне говорить о важности таких поставок для здоровья северян, наш регион входит в печальный ТОП самых онкозависимых субъектов РФ.

К деятельности самой компании есть вопросы, например, срыве сроков поставок, о них в следующих публикациях. Сегодня о ее генеральном директоре, а именно Звездине Алексее Алексеевиче, главном официальном лице «СМАРТ».

В арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области поступило заявление о признании банкротом генерального директора компании «СМАРТ» Алексея Звездина (см.ниже).

Что странно. По открытым источникам, выручка «СМАРТ» в 2020 году составила более четверти миллиарда рублей и имеет все тенденции к росту, контракты на 2021 год заключены на сумму более 600 млн. рублей.

На бумаге компания богатеет, а ее директор не платит кредиторам и вот-вот станет банкротом! Юридический нонсенс или злой умысел? Нельзя исключить, что и сам «СМАРТ» готовит себя к такой же процедуре.

Волей-неволей появляются вопросы. Звездин на посту гендиректора «СМАРТ» – номинальная фигура типа хрестоматийного зиц-председателя Фунта из «Золотого теленка»? Или это человек, неискушенный в финансовых вопросах? Впрочем, последнее вряд ли, из открытых источников известно, что он несколько раз открывал и закрывал индивидуальные предприятия. Причем основными видами деятельности этих ИП было оказание услуг в области бухгалтерского учета, финансового аудита и налогового консультирования. Других консультировал, а сам так прокололся! 

И еще один вариант, теперь уже криминальный. Правоохранительная практика знает немало случаев, когда лиц с подобной репутацией специально ставят во главе компаний, которые сами готовятся «слиться» с рынка, вспомним того же Фунта и его «Рога и копыта». То есть, архангельские больные могут остаться без жизненно необходимого им оборудования.

Редакция продолжает следить за развитием событий, ведь речь идет о нашем с вами здоровье.  

18 август 18:57 | : Горячая тема / Экономика / Скандалы

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