РВК-Архангельск не имеет отношения к причине апрельской аварии на тысячнике

«РВК-Архангельск» придерживается своей экспертной позиции в отношении информации о нештатной ситуации, произошедшей 26 апреля на «тысячнике». Об этом говорится в разосланном в СМИ пресс-релизе компании.
Напомним, 25 апреля на пульт диспетчерской службы «РВК-Архангельск» от застройщика ООО «Строй Центр» поступил сигнал о том, что на стройке арбитражного суда на пересечении пр.Ломоносова и ул.Карла Либкнехта обнаружен выход воды. Как следует из комментария к заявке инженера ЦДС, ремонтная бригада «РВК-Архангельск» прибыла на место производства работ, однако ворота были закрыты, а телефон, оставленный в заявке, не отвечал. Не имея доступа на стройплощадку, наши специалисты осмотрели территорию через забор, визуально зафиксировав небольшой ручеек из земли. Нарушать целостность забора и проникать на территорию стройки бригада не имела права.
В 9 часов 26 апреля специалисты «РВК-Архангельск» получили доступ на территорию стройки, приступили к диагностике предполагаемого места излива и причин повышения уровня воды в водораспределительном узле в смотровом колодце. Причинами могли быть грунтовые воды или повреждение ливневой канализации. Подчеркнем, что локальная утечка была обнаружена на водораспределительном узле в смотровом колодце и никак не влияла на водоснабжение потребителей, а также не могла стать причиной затопления территории.
Нештатная ситуация на «тысячнике» произошла около полудня 26 апреля примерно в 20-ти метрах от колодца, где работала бригада «РВК-Архангельск». Следовательно, технологическое нарушение в колодце никоим образом не могло привести к происшествию на магистральном водоводе диаметром 1000 мм.
Важно отметить, что специалисты «РВК-Архангельск» приступили к устранению на магистральном водоводе незамедлительно. Наши сотрудники работали круглые сутки и сделали всё возможное, чтобы вода в дома архангелогородцев вернулась в максимально сжатые сроки.