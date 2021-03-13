Архангельское экодвижение "42": от политических акций до норвежских денег

В Архангельске общественность все больше и больше задается вопросом о реальных целях деятельности активистов Экологического Движения «42», которое было создано после упразднения «ЭТАСа» из-за признания последнего иностранным агентом. При этом смена вывески ни как не повлияла на содержание и, как оказалось, характер деятельности организации. Простая перерегистрация.
С каждым годом молодые активисты все заметнее на информационном поле Поморья, однако зачастую не с экологическим, а политическим посылом.
«Экологическое Движение «42», - как пишут сами активисты на своем сайте, - это общественное объединение. Мы развиваем экологическую культуру, отстаиваем экологические права и интересы жителей Архангельской области, помогаем сохранить природное наследие. Право каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о ней и возмещение ущерба из-за экологических правонарушений — это Статья 42 Конституции России. Наше Движение полностью самостоятельно и не зависит от политических партий, государственных структур и интересов бизнеса».
Особенно интересно утверждение, что эта организация не зависит от политических партий и государственных структур
Само «42» было создано в 2018 году и в данный момент им руководит бессменный со времен «ЭТАСА» председатель Анастасия Кочнева. Движение активно сотрудничает с разными природоохранными организациями России и мира: (Гринпис, WWF, мурманские «Природа и молодежь (ПиМ)» и т.д.). С 2019 года активно участвует в борьбе против мусорного полигона «Шиес» и испытательного полигона в Нёноксе. Практически все эти акции архангельские экологи проводили совместно с норвежскими коллегами.
Конечно, об этом сами активисты не хотели сильно распространятся, однако информация о фактах совместных акций и финансирования деятельности «42» подтвердили сами норвежцы.
В марте 2020 года Норвежским институтом городских и региональных исследований (часть университета Осло) была проведена оценка реализации программы норвежского экологического движения «Natur og Ungdom» (NU «Природа и молодежь») по взаимодействию с их российскими коллегами из Движения «42» https://fagarkivet.oslomet.no/handle/20.500.12199/2992
Так открытым текстом там говорится о том, что благодаря ресурсной поддержки NU в России удалось сохранить ряд молодежных экологических организации. При этом норвежцы не скрывают и основную цель своего участие в работе таких организаций: содействие в поддержке демократических структур и финансовой устойчивости своих партнеров.
Фактически документ подтверждает и прямую финансовую помощь из Министерства иностранных дел Норвегии, Министерство климата и Окружающей среды и норвежский совет по делам молодежи. Кроме того в этой схеме принимали участие и Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности и Баренц Секретариат.
Сейчас норвежцы продолжают финансировать «42» по части содержанию помещений, привлечению персонала, проведения обучения и даже проведения отдельных акций.
По данным ИА SM News (https://archangelsk.sm.news/sosednee-gosudarstvo-aktivno-vmeshivaetsya-vo-vnutrennyuyu-politiku-arxangelskoj-oblasti-81091-u3t5/ ) Движение «42» получает от региональной коммерческой компании ООО «Компот» финансовые средства из Норвегии на проведение разных экомероприятий. Фирма создана на территории Устьянского района и через не также финансируется деятельность руководителя «Движение 42» Анастасии Кочневой.
Примечательно, что в том же университетском докладе норвежцы разделяют работу ЭТАСа и «42» - говоря о двадцатилетней и продолжающейся историей партнерства.
Впрочем обращает на себя внимание не только финансирование экоактивистов из Норвегии, но и их политическая деятельность. Так, в апреле этого года ряд активистов были замечены на незаконных митингах в поддержку Алексея Навального в Архангельске, как и ранее на других подобных политических мероприятиях, которые проходили в регионе, не без иностранного внимания.
Во время проведения Арктического форума в Архангельске еще в 2017 году представители данной группы попытались устроить некую акцию - хотели нанести на здание музея ИЗО в центре города политические надписи и рисунки. Это, по видимому, должно было обеспечить информационный вброс. Но не удалось, их задержали. Трафареты и баллончики на этот раз не пригодились.
Сейчас активисты движения «42» практически беспрепятственно участвуют в незаконных и несогласованных политических митингах, отделываясь лишь редкими штрафами. Впрочем, деньги на оплату таких штрафов, как нетрудно догадаться, активисты получат или уже получили из известного нам источника.
О поисках новых источников финансирования говорится и в пресловутом докладе. Движению 42 и их коллегам из Мурманска (ПиМ) предлагается активнее участвовать в программах Баренц-Секретариата, генерального консульства Норвегии в Мурманске, в других норвежских организациях. Таким образом фактически норвежские коллеги делают из архангельских экологов «иностранных агентов». Термин кстати не наш отечественный - а американский. Согласно американскому закону «Акт о регистрации иностранных агентов» (лоббирование чьих-либо интересов за иностранное финансирование), если организация получает финансирование из-за границы, необходимо зарегистрироваться, как иностранный агент. Чего почему то так не хотят архангельские и мурманские экологи.
Остается догадываться какие еще совместные акции проведут норвежские экологи и архангельские активисты на деньги норвежского правительства. Ведь в специфике деятельности подобных «экологов» усматриваются по крайней мере три достаточно опасных тенденции.
Первое - выступления против важнейших для России международных экономических проектов. Это проявляется, например, в активных протестах членов «Гринпис России» и «Балтийского фонда природы» против строительства газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море в Германию. Эти протесты совпадают с откровенным стремлением США и ряда их европейских вассалов запретить этот новый поток в Европу российского газа и заменить его газом американским под предлогом «устранения российской газовой монополии» и «энергетического влияния» в Европе.
В Архангельской области под прицел таких «экологов», неоднократно попадали алмазодобывающие компании в Мезенском районе и «Онегалес» - крупнейшие налогоплательщики и работодатели в регионе. Против их промышленных и инфраструктурных проектов «экологи» в интересах иностранных конкурентов пытались поднять местное население.
В связи с этим стоит вспомнить заявление основателя международной неправительственной экологической организации Green peace («Зеленый мир») канадского бизнесмена Д. Мактаггарта. Который еще в 1970-х годах рассматривал свое «детище» как «инструмент корпоративных экономических войн». Этот «инструмент» давно используется и для войн политических. При этом «спящие», под прикрытием «боевые» молодежные единицы из создаются по всему периметру будущих «боевых» действий.
Второе - рост в российских регионах числа организуемых такими «экологами» протестов, в которых все чаще участвует внесистемная оппозиция и прямо выдвигаются политические цели. Мониторингом подобных протестов занимается сетевое движение «Открытая Россия» политэмигранта М. Ходорковского. Так в 2017 году партия «Альянс Зеленых» заявлила о своей готовности поддержать внесистемную оппозицию, выдвинув кандидатуру К. Собчак на президентских выборах. Свои «несистемные» политические лидеры появились и в Архангельской области, после прокатившемуся по всему региону протеста против строительства полигона на станции «Шиес». Представители Движения 42 выступали в роли спикеров на всех масштабных протестных митингах.
Протестный потенциал наших экологов достался им по наследству. В 2000-2010 гг. ряды «ЭТАСа» наводнили представители молодежного крыла местной неопятидесятнической секты «Новое Поколение». Да так, что некоторое время в отчетных аналитических проектах «ЭТАС» фигурировал как проект и «организация» прикрытия этой религиозной структуры. В то время неопятидесятники, наряду с фашистами-неоязычниками составляли религиозное ядро всех украинских «майданов».
Третье - поддержка некоторыми экологическими организациями проектов обособления регионов РФ от федерального центра. Специфика таких «экологов» всё чаще обнаруживает их прочные с внесистемными либералами и зарубежными организациями, занимающимися далеко не только «охраной окружающей среды».
Напомним, Движение 42 является продолжением «ЭТАСа». В 1990 – 2000-е гг. представители этой организации активно занимались продвижением созданного в Норвегии «поморского мифа». По своей сути этот миф – тенденциозная историческая конструкция, согласно которой поморы», населявшие Северо-Запад России и Норвегию якобы «имеют общие корни и культуру» и представляют собой один народ, отличный от русских и других народов России.
Напомним, что «Норвежский Баренц секретариат» - один из партеров «ЭТАСа», а теперь и Движения 42, с середины 1990-х ведет проекты, официально «направленные на развитие норвежско-российских связей на Севере». Однако в рамках некоторых из них (например, образовательных и культурных) наши соседи пытаются «сконструировать» для населения северо-западных регионов России некую «северную идентичность», носители которой якобы «исторически ближе к скандинавам», чем к жителям центральных регионов России, а также занимались распространением «поморского мифа».
Сергей Денисов