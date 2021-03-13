Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Архангельское экодвижение "42": от политических акций до норвежских денег

В Архангельске  общественность все больше и больше задается вопросом о реальных целях деятельности активистов Экологического Движения «42», которое было создано после упразднения  «ЭТАСа» из-за признания последнего иностранным агентом. При этом смена вывески ни как не повлияла на содержание и, как оказалось, характер деятельности организации. Простая перерегистрация.

 С каждым годом молодые активисты все заметнее на информационном поле Поморья, однако зачастую не с экологическим, а политическим посылом.

 «Экологическое Движение «42», - как пишут сами активисты на своем сайте, - это общественное объединение. Мы развиваем экологическую культуру, отстаиваем экологические права и интересы жителей Архангельской области, помогаем сохранить природное наследие. Право каждого человека на благоприятную окружающую среду, достоверную информацию о  ней и возмещение ущерба из-за экологических правонарушений — это Статья  42 Конституции России. Наше Движение полностью самостоятельно и не зависит от политических партий, государственных структур и интересов бизнеса».

 Особенно интересно утверждение, что эта организация не зависит от политических партий и государственных структур

 Само «42» было создано в 2018 году и в данный момент им руководит бессменный со времен «ЭТАСА» председатель Анастасия Кочнева. Движение активно сотрудничает с разными природоохранными организациями России и мира: (Гринпис, WWF, мурманские «Природа и молодежь (ПиМ)» и т.д.). С 2019 года активно участвует в борьбе против мусорного полигона «Шиес» и испытательного полигона в Нёноксе. Практически все эти акции архангельские экологи проводили совместно с норвежскими коллегами.

Конечно, об этом сами активисты не хотели сильно распространятся, однако информация о фактах совместных акций и финансирования деятельности «42» подтвердили сами норвежцы.

 

В марте 2020 года Норвежским институтом городских и региональных исследований (часть университета Осло) была проведена оценка реализации программы норвежского экологического движения «Natur og Ungdom» (NU «Природа и молодежь»)  по взаимодействию  с их российскими коллегами из Движения «42» https://fagarkivet.oslomet.no/handle/20.500.12199/2992

 Так открытым текстом там говорится о том, что благодаря ресурсной поддержки NU в России удалось сохранить ряд молодежных экологических организации. При этом норвежцы не скрывают и основную цель своего участие в работе таких организаций: содействие в поддержке демократических структур и финансовой устойчивости своих партнеров.

Фактически документ подтверждает и прямую финансовую помощь из Министерства иностранных дел Норвегии, Министерство климата и Окружающей среды и норвежский совет по делам молодежи. Кроме того в этой схеме принимали участие и Норвежское агентство радиационной и ядерной безопасности и Баренц Секретариат.

 Сейчас норвежцы продолжают финансировать «42»  по части  содержанию помещений, привлечению персонала, проведения обучения и даже проведения отдельных акций.

 По данным ИА SM News (https://archangelsk.sm.news/sosednee-gosudarstvo-aktivno-vmeshivaetsya-vo-vnutrennyuyu-politiku-arxangelskoj-oblasti-81091-u3t5/ ) Движение «42» получает от региональной коммерческой компании ООО «Компот» финансовые средства из Норвегии на проведение  разных экомероприятий. Фирма создана на территории Устьянского района и через не также финансируется деятельность руководителя «Движение 42»  Анастасии Кочневой.

 Примечательно, что в том же университетском докладе норвежцы  разделяют работу ЭТАСа и «42» - говоря о двадцатилетней и продолжающейся историей партнерства.

 Впрочем обращает на себя внимание не только финансирование экоактивистов из Норвегии, но и их политическая деятельность. Так, в апреле этого года ряд активистов были замечены на незаконных митингах в поддержку Алексея Навального в Архангельске, как и ранее на других подобных политических мероприятиях, которые проходили в регионе, не без иностранного внимания.

 Во время проведения Арктического форума в Архангельске еще в 2017 году представители данной группы попытались устроить некую акцию - хотели нанести на здание музея ИЗО в центре города политические надписи и рисунки. Это, по видимому, должно было обеспечить информационный вброс. Но не удалось, их задержали. Трафареты и баллончики на этот раз не пригодились.

Сейчас активисты движения «42» практически беспрепятственно участвуют в незаконных и несогласованных политических митингах, отделываясь лишь редкими штрафами. Впрочем, деньги на оплату таких штрафов, как нетрудно догадаться, активисты получат или уже получили из известного нам источника.

 О поисках новых источников финансирования говорится и в пресловутом докладе. Движению 42 и их коллегам из Мурманска (ПиМ) предлагается активнее участвовать в программах Баренц-Секретариата, генерального консульства Норвегии в Мурманске, в других норвежских организациях. Таким образом фактически норвежские коллеги делают из архангельских экологов «иностранных агентов». Термин кстати не наш отечественный - а американский. Согласно американскому закону «Акт о регистрации иностранных агентов» (лоббирование чьих-либо интересов за иностранное финансирование), если организация получает финансирование из-за границы, необходимо зарегистрироваться, как иностранный агент. Чего почему то так не хотят архангельские и мурманские экологи.

 Остается догадываться какие еще совместные акции проведут норвежские экологи и архангельские активисты на деньги норвежского правительства. Ведь в специфике деятельности подобных «экологов» усматриваются по крайней мере три достаточно опасных тенденции.

 Первое - выступления против важнейших для России международных экономических проектов. Это проявляется, например, в активных протестах членов «Гринпис России» и «Балтийского фонда природы» против строительства газопровода «Северный поток-2» через Балтийское море в Германию. Эти протесты совпадают с откровенным стремлением США и ряда их европейских вассалов запретить этот новый поток в Европу российского газа и заменить его газом американским под предлогом «устранения российской газовой монополии» и «энергетического влияния» в Европе.

В Архангельской области под прицел таких «экологов», неоднократно попадали алмазодобывающие компании в Мезенском районе и «Онегалес» - крупнейшие налогоплательщики и работодатели в регионе. Против их промышленных и инфраструктурных проектов «экологи» в интересах иностранных конкурентов пытались поднять местное население. 

 В связи с этим стоит вспомнить заявление основателя международной неправительственной экологической организации Green peace («Зеленый мир») канадского бизнесмена Д. Мактаггарта. Который еще в 1970-х годах рассматривал свое «детище» как «инструмент корпоративных экономических войн». Этот «инструмент» давно используется и для войн политических. При этом «спящие», под прикрытием «боевые» молодежные единицы из создаются по всему периметру будущих «боевых» действий.

Второе - рост в российских регионах числа организуемых такими «экологами» протестов, в которых все чаще участвует внесистемная оппозиция и прямо выдвигаются политические цели. Мониторингом подобных протестов занимается сетевое движение «Открытая Россия» политэмигранта М. Ходорковского. Так в 2017 году партия «Альянс Зеленых» заявлила о своей готовности поддержать внесистемную оппозицию, выдвинув кандидатуру К. Собчак на президентских выборах. Свои «несистемные» политические лидеры появились и в Архангельской области, после прокатившемуся по всему региону протеста против строительства полигона на станции «Шиес». Представители Движения 42 выступали в роли спикеров на всех масштабных протестных митингах.

 Протестный потенциал наших экологов достался им по наследству. В 2000-2010 гг. ряды «ЭТАСа» наводнили представители молодежного крыла местной неопятидесятнической секты «Новое Поколение». Да так, что некоторое время в отчетных аналитических проектах «ЭТАС» фигурировал как проект и «организация» прикрытия этой религиозной структуры. В то время неопятидесятники, наряду с фашистами-неоязычниками составляли религиозное ядро всех украинских «майданов».

 Третье - поддержка некоторыми экологическими организациями проектов обособления регионов РФ от федерального центра. Специфика таких «экологов» всё чаще обнаруживает их прочные с внесистемными либералами и зарубежными организациями, занимающимися далеко не только «охраной окружающей среды».

 Напомним, Движение 42 является продолжением «ЭТАСа». В 1990 – 2000-е гг. представители этой организации активно занимались продвижением созданного в Норвегии «поморского мифа». По своей сути этот миф – тенденциозная историческая конструкция, согласно которой поморы», населявшие Северо-Запад России и Норвегию якобы «имеют общие корни и культуру» и представляют собой один народ, отличный от русских и других народов России.

 Напомним, что «Норвежский Баренц секретариат» - один из партеров «ЭТАСа», а теперь и Движения 42, с середины 1990-х ведет проекты, официально «направленные на развитие норвежско-российских связей на Севере». Однако в рамках некоторых из них (например, образовательных и культурных) наши соседи пытаются «сконструировать» для населения северо-западных регионов России некую «северную идентичность», носители которой якобы «исторически ближе к скандинавам», чем к жителям центральных регионов России, а также занимались распространением «поморского мифа».

 Сергей Денисов

08 май 14:05 | : Горячая тема / Политика

Главные новости


Ваге Петросян и его новая ипостась
Пасхальное послание митрополита Корнилия

ЧертоК взгляд

все итоги

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Архивы

Май 2021 (64)
Апрель 2021 (349)
Март 2021 (318)
Февраль 2021 (273)
Январь 2021 (285)
Декабрь 2020 (373)

Деньги


все материалы
«    Май 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Литературная гостиная

все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Свидетельство СМИ: ИА ФС 77-27670 от 26.03.2007. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО "Руснорд". Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20