Пасхальное послание митрополита Корнилия

Возлюбленные о Господе всечестные пресвитеры и диаконы, боголюбивые иноки и инокини, дорогие братья и сестры!
Сердечно поздравляю с величайшим праздником Светлого Христова Воскресения и приветствую вечно живыми апостольскими словами:
Христос Воскресе!
«Воскресения день, и просветимся торжеством, и друг друга обымем», — воспевает ныне Святая Церковь Христова и приглашает весь мир к радости о Воскресшем Спасителе, тридневным восстанием Своим победившим смерть.
Воскресение Христово наполнило смыслом и силой апостольскую проповедь, провозгласило всему сотворенному миру пасхальную весть о даровании Жизни Вечной всем чадам Божиим, пребывающим в Его Церкви.
Как мы знаем из Евангелия, Воскресший Господь оставил неложное обещание даровать вечную жизнь каждому верующему в Него. Господь сказал: «Я живу, и вы будете жить» (Ин. 14:19). По слову апостола Павла, «Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою» (2 Кор. 4:14). «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1Кор. 15:22).
По слову святителя Афанасия Великого, «Господь претерпел смерть, дабы мы впредь не предавались делам смерти; Он отдал Свою жизнь, дабы мы могли сохранить нашу от коварных козней диавола, "Слово стало плотью", дабы мы более не жили по плоти». Святитель Григорий Нисский словами пасхальной радости отмечает, что по дару Воскресения Христова всему человечеству, облеченному славой Искупителя, открывается путь к древу жизни. Мы «некогда за преслушание изгнаны из рая, ныне же — верою вселяемся в рай».
«Прислушайтесь чутким, сердечным и разумным слухом к пасхальным песнопениям. Что дышит в них, мудрствует, поет, духовно играет и торжествует? – Живая вера в воскресение и в будущую жизнь и воздаяние, — обращается к пастве святой праведный Иоанн Кронштадтский.
В светозарные дни Пасхи Христовой живущая в человеческом сердце вера облекается благодатной радостью. Передаваясь от из уст в уста, пасхальное свидетельство простирается на необозримые просторы для того, чтобы найти яркий отзвук в душе каждого человека. Наша радость умножится, если вместе с пасхальным свидетельством мы станем совершать дела христианского милосердия и любви тем, кто нуждается в нашей помощи и заботе. Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл всегда призывает нас дарить любовь, добро и внимание близким, ибо добрые дела способны убедительно свидетельствовать о великом даре, который получил наш народ от Воскресшего Господа.
На протяжении всей истории Отечества, какие бы испытания не пришлось переживать, нашим народом неистощимо сохранялась православная вера и культура, средоточием которых было Светлое Христово Воскресение – победа Жизни над смертью. Дар благодарности Воскресшему Христу был принесен сонмом святых молитвенников и небесных предстателей земли Русской, которые и ныне сорадуются пасхальной радостью и благословляют нас на сохранение духовных традиций Отечества. Среди них имя святого благоверного великого князя Александра Невского, 800-летие которого мы отмечаем в нынешнем году. Подвиг его служения России пусть вдохновляет нас и являет пример несокрушимой веры в Господа!
Возлюбленные во Христе отцы, братья и сестры, вновь и вновь поздравляю вас словами, которые заключают в себе весь смысл нашей веры: Христос Воскресе!
Пусть эти слова живут в душе каждого из нас и радостно вторят пасхальным приветствием:
Воистину Воскресе Христос!
Град Архангельск
Пасха Христова, 2021 год